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गिट्टी लदे बेकाबू ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, मासूम की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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कोटवा, निज संवाददाता। भोपतपुर थाना के जगती जमुनिया गांव में सोमवार की सुबह ट्रक की ठोकर से एक स्कूल के छात्र की मौत हो गई। छात्र का नाम अभिनंदन कुमार (8) था। घटना उसके चाचा द्वारा स्कूल छोड़ने के दौरान हुई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों में मातम छा गया है।

गिट्टी लदे बेकाबू ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, मासूम की मौत

कोटवा, निज संवाददाता। भोपतपुर थाना के जगती जमुनिया गांव में सोमवार की सुबह ट्रक की ठोकर से बाइक सवार एक स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। छात्र की पहचान जमुनिया निवासी संतोष कुमार दूबे के पुत्र अभिनंदन कुमार (8) के रूप में हुई है। वह मोतिहारी के एक निजी स्कूल के प्रथम कक्षा में पढ़ता था। इसी वर्ष बच्चे का नामांकन कराया गया था। माता-पिता का इकलौता था। घटना उस समय हुई जब चाचा दिलीप दुबे बच्चे को बाइक से स्कूल छोड़ने जा रहे थे।

घटनास्थल और दुर्घटना

दुर्घटना गिट्टी लदे अनियंत्रित ट्रक द्वारा बाइक में टक्कर मार दिए जाने से घटित हुई। ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। वही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया गया है।

पारिवारिक स्थिति

घटना के संबंध में बताया जाता है कि जमुनिया स्थित घर से बच्चे को चाचा मोतिहारी स्कूल पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान जगती गांव के समीप गिट्टी लदे अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में सामने से जोरदार टक्कर मार दिया।टक्कर से बच्चा बाइक से उछल कर सड़क पर गिर गया और ट्रक के पहिया के नीचे आ गया। जिससे छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया वही शव को कब्जे में लेकर मोतिहारी सदर अस्पताल भेज कर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया।

परिजनों का शोक

बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे चाचा वार्ड सदस्य हैं। अभिनंदन माता-पिता का इकलौता संतान था। उसके असमय मौत से परिजनों में मातम छा गया है। पूरे गांव के लोग गमगीन है। इकलौते संतान के खोने से पिता संतोष के आंखों के आंसू सुख चुके हैं। वे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। माता रूही देवी का रो-रो कर बुरा हाल है। बेटा-बेटा पुकार रही है। वह दहाड़ मार कर बेहोश हो जा रही

गांव में मातम

है। परिजन किसी तरह उनको संभालने में लगे हुए हैं। पूरे गांव में मातम का माहौल है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में पीड़ित बच्चे का नाम क्या था?
इस घटना में पीड़ित बच्चे का नाम अभिनंदन कुमार (8) था।
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