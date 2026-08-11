बागपत के कांवडिये की मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मौत

बागपत के कांवडिये की मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मौत
बागपत के खपराना गांव निवासी 31 वर्षीय संदीप शर्मा की कांवड़ यात्रा के दौरान हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। संदीप अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार से लौट रहे थे। परिजनों को खबर मिलते ही मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए। संदीप खेतीबाड़ी का काम करता था और उसकी पत्नी और एक बेटा है।
बागपत। बागपत के खपराना गांव निवासी 31 वर्षीय संदीप शर्मा की बुढ़ाना के पास कांवड़ यात्रा के दौरान हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। परिजनों को जैसे ही संदीप की मौत होने की जानकारी मिली, तो उनमें कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिजन तुरंत ही मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए। संदीप शर्मा पुत्र अतरे शर्मा अपने साथियों सचिन, अमित और ऋषिपाल के साथ हरिद्वार से खड़ी कांवड़ लेकर लौट रहे थे। उन्होंने शनिवार शाम तीन बजे हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू की थी। रविवार देर शाम मुजफ्फरनगर मार्ग पर बुढ़ाना के पास चलते-चलते संदीप अचानक गिर गया। पुलिस ने उसे तत्काल बुढ़ाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया। मृतक संदीप अपने छह भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटे थे। उसकी शादी पांच वर्ष पहले हुई थी और उनके परिवार में पत्नी आशु और एक बेटा है। संदीप परिवार के साथ खेतीबाड़ी का काम करता था। संदीप की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं, गांव में भी शौक की लहर दौड़ी हुई है।
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