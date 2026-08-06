एएसआई की इलाज के दौरान मौत
समस्तीपुर में तैनात आरपीएफ एएसआई छत्रपति प्रसाद यादव की ड्यूटी के दौरान अचानक मृत्यु हो गई। 58 वर्षीय यादव का उपचार के लिए रेलवे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। उनके परिवार ने अंतिम विदाई दी।
समस्तीपुर, हिसं। समस्तीपुर आरपीएफ पोस्ट पर तैनात एएसआई छत्रपति प्रसाद यादव मंगलवार की देर रात ड्यूटी के दौरान बेहोश होकर गिर गये। आनन फानन में आरपीएफ कर्मियों ने उन्हें इलाज के लिये रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक एएसआई छत्रपति प्रसाद यादव (58) बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थानांतर्गत शालीग्राम गांव के निवासी थे। वे पिछले करीब पांच वर्षों से समस्तीपुर मंडल में पोस्टेड थे। जानकारी के अनुसार इन दिनों उनकी ड्यूटी समस्तीपुर आरपीएफ पोस्ट पर थी जबकि वे रिजर्व कंपनी से टैग थे। एएसआई की मौत की सूचना मिलते ही उनके परिजन भी बुधवार की सुबह बदहवास अवस्था में समस्तीपुर पहुंचे।
मृतक के पुत्र गुलशन कुमार ने बताया कि वे उनकी सेवा अभी दो वर्ष और शेष थी। विभागीय प्रक्रिया के बाद बुधवार को आरपीएफ रिजर्व पोस्ट पर एएसआई को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गयी। मौके पर मंडल सुरक्षा आयुक्त आशीष कुमार, असिस्टेंड कमांडेंट राजेश कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश करोसिया, एसआई श्याम सुंदर कुमार, शशिकांत तिवारी सहित अन्य मौजूद थे।
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