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सर्पदंश से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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छिवलहा के इसाकपुर निजामुद्दीनपुर गांव की 25 वर्षीय रीता देवी की रविवार सुबह जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई। उनके दो छोटे बच्चे हैं, जो मां की मौत के बाद बेहाल हैं। रीता देवी गांव से मजदूरी के लिए लुधियाना गई थीं, जहां यह हादसा हुआ।

सर्पदंश से महिला की मौत

छिवलहा। हथगाम थाना के इसाकपुर निजामुद्दीनपुर गांव निवासी 25 वर्षीय रीता देवी की रविवार सुबह जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। छह वर्षीय बेटी अनन्या और चार वर्षीय बेटे अंश कुमार का रो-रोकर बेहाल हैं। गांव निवासी विजय कुमार अपनी पत्नी रीता देवी और दोनों बच्चों के साथ 25 जुलाई को मजदूरी के लिए लुधियाना के रत्तोवार गए थे। वहां सरदार गुरमीत के खेत में किसानी का काम करने लगे। परिवार खेत में लगे समरसेबल के पास ही रह रहा था। रविवार तड़के करीब चार बजे रीता देवी सो रही थीं।

इसी दौरान जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन आनन-फानन उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रीता की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। सोमवार सुबह करीब छह बजे निजी वाहन से शव गांव इसाकपुर निजामुद्दीनपुर लाया गया।

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