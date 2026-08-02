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हादसे में घायल गाजियाबाद के सिपाही की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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गाजियाबाद पुलिस लाइन में तैनात सिपाही मनवीर सिंह की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। 28 जुलाई को ड्यूटी के बाद घर लौटते समय तेज रफ्तार कार की टक्कर से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शुक्रवार को उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली और शनिवार को उनका पार्थिव शरीर गांव वापस लाया गया, जहां अंतिम विदाई दी गई।

हादसे में घायल गाजियाबाद के सिपाही की मौत

n राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई गोंडा, संवाददाता। गाजियाबाद पुलिस लाइन में तैनात सिपाही मनवीर सिंह (40 वर्ष) की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। मूल रूप से अलीगढ़ के गांव छोटी बल्लम के रहने वाले मनवीर सिंह बीते 28 जुलाई की देर रात करीब 12:30 बजे अपनी ड्यूटी समाप्त कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी बीच मटियाला गोविंदपुरम क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण वे बुरी तरह घायल हो गए थे। परिजनों ने उन्हें तुरंत गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद शुक्रवार दोपहर करीब 3:00 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।शुक्रवार

को पोस्टमार्टम के बाद शनिवार सुबह गाजियाबाद पुलिस की टीम जवान के पार्थिव शरीर को लेकर उनके पैतृक गांव छोटी बल्लम पहुंची। जैसे ही सिपाही का शव गांव में आया, परिजनों में कोहराम मच गया और पूरा माहौल गमगीन हो गया। मनवीर सिंह अपने पीछे पत्नी पूनम देवी, 12 साल की बेटी काव्या और 7 साल के बेटे माधव को छोड़ गए हैं। सुबह करीब 8:30 बजे अलीगढ़ पुलिस की गारद और स्थानीय थाना पुलिस ने दिवंगत जवान को अंतिम सलामी (गार्ड ऑफ ऑनर) दी, जिसके बाद नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

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