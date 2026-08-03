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पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ दीपक का अंतिम संस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ के रोहटा गांव में पीएसी जवान दीपक कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। 24 वर्षीय दीपक का शव एक बैरक में पंखे से लटकता मिला। माना जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत और कर्ज के चलते उन्होंने आत्महत्या की। अंतिम विदाई में सैंकड़ों लोग शामिल हुए, जिससे पूरे इलाके में मातम छा गया।

पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ दीपक का अंतिम संस्कार
पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ हुआ दीपक का अंतिम संस्कार

मेरठ के रोहटा गांव निवासी पीएसी जवान दीपक कुमार (24) का सोमवार को उनके पैतृक गांव में अश्रुपूर्ण आंखों और नम माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीएसी की प्लाटून से आए अधिकारियों और जवानों ने श्मशान घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर (सलामी) देकर अपने साथी को अंतिम विदाई दी। मृतक के भतीजे मुकुल ने मुखग्नि दी। वर्ष 2021 बैच के सिपाही दीपक कुमार पुत्र ब्रह्म सिंह 2022 से 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी में तैनात थे। शनिवार शाम से साथी जवान दीपक की तलाश कर रहे थे। रविवार सुबह पीएसी परिसर की खाली आरटीसी बैरक में पंखे से फंदे पर लटकता हुआ उनका शव मिला था।

मसौली थाना पुलिस और पीएसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत और भारी कर्ज की वजह से उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया। सोमवार सुबह करीब 10 बजे जैसे ही जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव रोहटा पहुंचा, पूरे इलाके में मातम पसर गया। परिजन शव देखते ही रो-रोकर बेहाल हो गए। अंतिम दर्शन के लिए श्मशान घाट पर ग्रामीणों और गणमान्य लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

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