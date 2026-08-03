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पीवीयूएनएल अंतर्गत समांता कंपनी में कार्यरत रिगर मुकेश प्रसाद साहू की प्लांट में हाइड्रा की चपेट में आने से हुई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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प्लांट के छाई डैम कॉरिडोर निर्माण में कार्यरत था रिगर मुकेश प्रसाद साहू, हाइड्रा पलटने के कारण मुकेश को लगी गंभीर चोट, मेडिका रांची में इलाज के दौरान

पीवीयूएनएल अंतर्गत समांता कंपनी में कार्यरत रिगर मुकेश प्रसाद साहू की प्लांट में हाइड्रा की चपेट में आने से हुई

पतरातू, निज प्रतिनिधि। पीवीयूएनएल अंतर्गत समांता कंपनी में कार्यरत बलकुदरा गांव निवासी 46 वर्षीय मुकेश प्रसाद साहू, पिता नागेश्वर साहू सोमवार को पीवीयूएनएल प्लांट में ड्यूटी के दौरान हाइड्रा की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जाता है कि पीवीयूएनएल प्लांट में मुकेश प्रसाद साहू लगभग 10:00 बजे दिन ड्यूटी के दौरान हाइड्रा की चपेट में आ गया।जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे आनन फानन में मेडिका रांची ले जाया गया। जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि रिगर के पद पर कार्यरत मुकेश प्रसाद साहू पीवीयूएनएल प्लांट के कॉरिडोर में कार्यरत था। यह भी बताया जाता है कि मुकेश प्रसाद हाइड्रा के चपेट में आने से उसके शरीर पर लोहा गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस कंपनी के लोगों ने उसे रांची के मेडिका अस्पताल में गए। जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुकेश प्रसाद साहू, बासल थाना के बलकुदरा गांव के महुडर टोला निवासी है। दुसरी ओर मुकेश प्रसाद साहू के मौत के बाद गांव में मातम छा गया है.

ये भी पढ़ें:मृतक के परिजनों को 30 लाख मुआवजा मिले:मनोज

गांव में ग्रामीणों ने बैठक कर मांगी एक करोड़ मुआवजा

मुकेश कुमार साहू की मौत के बाद ग्रामीणों ने गांव में बैठक की। साथ ही मृतक के परिजनों को एक करोड रुपए मुआवजा देने की मांग की। इसके अलावा मृतक के क्रिया कर्म के लिए तत्काल पांच लाख रुपए देने। मृतक के पत्नी को स्थाई नौकरी। मृतक के बाल बच्चों को स्नातक तक की फ्री पढ़ाई के साथ साथ बालिग होने पर स्थाई रोजगार देने की मांग की है.

सामान्य प्रश्न

मुकेश प्रसाद साहू कैसे घायल हुए?
मुकेश प्रसाद साहू, पीवीयूएनएल प्लांट में ड्यूटी के दौरान हाइड्रा की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए।
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