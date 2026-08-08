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मासूम बेटी को बचाने के क्रम में मां की भी गई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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परनाडाबर गांव में करंट से मां-बेटी की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। तीन वर्षीया बेटी दुलारी कुमारीHigh-tension बिजली तार की संपर्क में आ गई, और उसकी मां रानी देवी उसे बचाने गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बिजली के तार को हटाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

मासूम बेटी को बचाने के क्रम में मां की भी गई जान

परनाडाबर गांव में करंट से मां-बेटी की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, पहले तीन वर्षीया बेटी दुलारी कुमारी घर के पास खेलते हुए हाईटेंशन बिजली तार की संपर्क में आ गई और वहीं पर तड़पने लगी। यह देख उसकी मां रानी देवी उसे बचाने पहुंच गई, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गई। जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई।

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घटनास्थल की स्थिति

ग्रामीणों के मुताबिक तार कब गिरा, इसकी जानकारी नहीं है। लोगों ने संभावना जताई कि चंद मिनटों पहले ही तार टूटकर गिरा होगा। जैसे ही उन लोगों को जानकारी मिली कि मां-बेटी बिजली तार की चपेट में आ गई, वैसे ही लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने लाठी-डंडे की मदद से दोनों को तार के संपर्क से हटाया। साथ ही ट्रांसफॉर्मर से बिजली आपूर्ति बंद की, लेकिन तबतक दोनों की मौत हो चुकी थी।

परिवार का दुःख

इस हृदय विदारक घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था। शवों के पास दुलारी के पिता राजेश मांझी और पांच वर्षीय भाई बिलख रहे थे। यह देख हर किसी की आंखें नम हो जा रही थीं। लोग किसी तरह खुद पर काबू पाते हुए दोनों को चुप कराने में जुटे हुए थे। ग्रामीणों ने बताया कि राजेश मजदूरी करते हैं। (सिरदला से अनिल प्रसाद)

अक्सर पूछे गए प्रश्न

परनाडाबर गांव में यह घटना कब हुई?
इस घटना की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है।
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