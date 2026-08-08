मासूम बेटी को बचाने के क्रम में मां की भी गई जान
परनाडाबर गांव में करंट से मां-बेटी की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। तीन वर्षीया बेटी दुलारी कुमारीHigh-tension बिजली तार की संपर्क में आ गई, और उसकी मां रानी देवी उसे बचाने गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बिजली के तार को हटाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
परनाडाबर गांव में करंट से मां-बेटी की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, पहले तीन वर्षीया बेटी दुलारी कुमारी घर के पास खेलते हुए हाईटेंशन बिजली तार की संपर्क में आ गई और वहीं पर तड़पने लगी। यह देख उसकी मां रानी देवी उसे बचाने पहुंच गई, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गई। जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई।
घटनास्थल की स्थिति
ग्रामीणों के मुताबिक तार कब गिरा, इसकी जानकारी नहीं है। लोगों ने संभावना जताई कि चंद मिनटों पहले ही तार टूटकर गिरा होगा। जैसे ही उन लोगों को जानकारी मिली कि मां-बेटी बिजली तार की चपेट में आ गई, वैसे ही लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने लाठी-डंडे की मदद से दोनों को तार के संपर्क से हटाया। साथ ही ट्रांसफॉर्मर से बिजली आपूर्ति बंद की, लेकिन तबतक दोनों की मौत हो चुकी थी।
परिवार का दुःख
इस हृदय विदारक घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था। शवों के पास दुलारी के पिता राजेश मांझी और पांच वर्षीय भाई बिलख रहे थे। यह देख हर किसी की आंखें नम हो जा रही थीं। लोग किसी तरह खुद पर काबू पाते हुए दोनों को चुप कराने में जुटे हुए थे। ग्रामीणों ने बताया कि राजेश मजदूरी करते हैं। (सिरदला से अनिल प्रसाद)
अक्सर पूछे गए प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें