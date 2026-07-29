नौकरी के 33वें दिन मर्चेंट नेवी अफसर पर बरसी मौत

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता (30 वर्ष) पर नौकरी के 33वें दिन आसमान से मौत बरसी थी। उनकी मौत की सूचना पर घर-परिवार स्तब्ध रह गया। उनके पार्थिव शरीर को घर लाने के लिए पत्नी व परिजन प्रयासरत हैं। बुधवार को श्रम विभाग के अधिकारियों ने मृतक की पत्नी से मास्को स्थित भारतीय दूतावास को ईमेल भिजवाया। घर-परिवार की खुशियों के लिए शास्त्री नगर निवासी सागर गुप्ता ने मर्चेंट नेवी की नौकरी के लिए प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स एवन नेविग 8 आर्ज मरींस प्राइवेट लिमिटेड के पास आवेदन किया था। प्लेसमेंट एजेंसी ने विदेश स्थित मेसर्स ओलिविया मरीन लिमिटेड में सागर को नौकरी दिलाई। बीते माह 14 जून 2026 को सागर गुप्ता चीफ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किए गए थे। अगले दिन 15 जून को इस्तांबुल पोर्ट तुर्की से जहाज पर सवार हुए थे। जहाज तंजानिया के झंडे वाला था। 18 जुलाई को जहाज रूस के समुद्री क्षेत्र में था। तभी यूक्रेन ने जहाज को निशाना साधकर ड्रोन से हमला कर दिया। हमले में जहाज पर सवार सागर गुप्ता की मौत हो गई।