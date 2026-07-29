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नौकरी के 33वें दिन मर्चेंट नेवी अफसर पर बरसी मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर के मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता की नौकरी के 33वें दिन रूस में ड्रोन हमले में मौत हो गई। उनके शव को लाने के लिए प्रयास जारी है। श्रम विभाग ने उनके परिवार को 15.74 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का नोटिस प्लेसमेंट कंपनी को भेजा है।

नौकरी के 33वें दिन मर्चेंट नेवी अफसर पर बरसी मौत

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। मर्चेंट नेवी अफसर सागर गुप्ता (30 वर्ष) पर नौकरी के 33वें दिन आसमान से मौत बरसी थी। उनकी मौत की सूचना पर घर-परिवार स्तब्ध रह गया। उनके पार्थिव शरीर को घर लाने के लिए पत्नी व परिजन प्रयासरत हैं। बुधवार को श्रम विभाग के अधिकारियों ने मृतक की पत्नी से मास्को स्थित भारतीय दूतावास को ईमेल भिजवाया। घर-परिवार की खुशियों के लिए शास्त्री नगर निवासी सागर गुप्ता ने मर्चेंट नेवी की नौकरी के लिए प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स एवन नेविग 8 आर्ज मरींस प्राइवेट लिमिटेड के पास आवेदन किया था। प्लेसमेंट एजेंसी ने विदेश स्थित मेसर्स ओलिविया मरीन लिमिटेड में सागर को नौकरी दिलाई। बीते माह 14 जून 2026 को सागर गुप्ता चीफ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किए गए थे। अगले दिन 15 जून को इस्तांबुल पोर्ट तुर्की से जहाज पर सवार हुए थे। जहाज तंजानिया के झंडे वाला था। 18 जुलाई को जहाज रूस के समुद्री क्षेत्र में था। तभी यूक्रेन ने जहाज को निशाना साधकर ड्रोन से हमला कर दिया। हमले में जहाज पर सवार सागर गुप्ता की मौत हो गई।

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रूस के अस्पताल की मोर्चरी में रखा है सागर का शव

कानपुर परिक्षेत्र के अपर श्रमायुक्त शमीम अख्तर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर सागर गुप्ता के शव को लाने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को तीन श्रम प्रवर्तन अधिकारी लगे रहे। लखनऊ स्थित प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में लेबर ऑफिसर ने मृतक की पत्नी शालू गुप्ता का आवेदन दिया। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने रूस से शव लाने के लिए एक शपथ पत्र का प्रारूप दिया, जिसे श्रम अधिकारियों ने मृतक की पत्नी से भरवाया। शपथ पत्र की एक कॉपी लखनऊ स्थित इमिग्रेशन विभाग को दी गई। जबकि सॉफ्ट कॉपी ईमेल से मास्को स्थित भारतीय दूतावास को भेज दी गई है।

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श्रम विभाग ने प्लेसमेंट कंपनी को दिया क्षतिपूर्ति नोटिस

सागर गुप्ता के परिवार को राहत दिलाने के लिए श्रम विभाग ने प्लेसमेंट कंपनी को क्षतिपूर्ति का नोटिस भेजा है। श्रम विभाग का कहना है कि सागर की पत्नी को क्षतिपूर्ति मद में 15.74 लाख रुपये मिलेंगे। सागर के दो छोटे बच्चे भी हैं।

सामान्य प्रश्न

सागर गुप्ता की मौत कैसे हुई?
सागर गुप्ता की मौत 18 जुलाई को रूस के समुद्री क्षेत्र में ड्रोन हमले के कारण हुई।
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