पेज-03 की लीड : ट्रैक्टर से कुचलकर मजदूर की मौत,सदमे में परिवार

बाजार समिति रोड पर एक दुर्घटना में 45 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। मृतक चंद बिंदू पासवान अपने काम पर जा रहा था जब एक ट्रैक्टर के नीचे आ गया। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया।

बाजार समिति रोड में सुबह के वक्त हुई दुर्घटना, पुलिस ने किया शव जब्त अहिरौली से स्कूटी पर बैठकर जाने के दौरान संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिरा मजदूर मजदूर की मौत से परिवार का छीन गया निवाला,पति की मौत पर बिलख पड़ी पत्नी फोटो संख्या :-01, कैप्सन :- मंगलवार को पति की मौत पर बिलखती पत्नी बक्सर,हमारे प्रतिनिधि। शहर के बाजार समिति रोड में मंगलवार की सुबह ट्रैक्टर से कुचलकर 45 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई।

दुर्घटना की जानकारी मौत के बाद स्कूटी सवार और ट्रैक्टर चालक भाग निकले। शव सड़क पर पड़ा हुआ था। दुर्घटना की सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। कुछ मिनटों बाद मजदूर की पहचान होने पर परिवार को सूचित किया गया। मौत की खबर आते ही परिवार में कोहराम मच गया।

मृतक की जानकारी मजूरी करता था मृतकः औद्योगिक थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव निवासी स्व.जेठक पासवान का पुत्र चंद बिंदू पासवान निजी भवन निर्माण का ठेका लेता था। साथ ही निर्माण में मजदूर के रुप में काम भी करता था। मजदूरी कर वह अपने चार परिवार का भरणपोषण करता था। सुबह में घर से काम पर निकला थाः परिजनों ने बताया कि मंगलवार की सुबह गांव से काम पर जाने के लिए निकले थे। बताया कि अहिरौली में काम चल रहा था।

दुर्घटना का विवरण इसबीच किसी के साथ स्कूटी पर बैठकर प़ांडेयपट्टी की ओर जा रहे थे। इसबीच एक ट्रैक्टर बक्सर की ओर जा रही थी। ट्रैक्टर से बचने के स्कूटी सवार ने गाड़ी को सड़क से नीचे उतारा। तभी संतुलन बिगड़ गया और मजदूर चंद बिंदू पासवान सड़क पर गिर पड़ा। उनके ऊपर से ट्रैक्टर गुजर गया। ट्रैक्टर का चक्का मजदूर के गर्दन पर चढ़ गया। जिससे मजदूर की मौके पर मौत हो गई।

मामले की पुलिस कार्रवाई मृतक को छोड़ भागा स्कूटी सवारः दुर्घटना में मजदूर की मौत होते ही स्कूटी सवार गाड़ी लेकर भाग निकला। ट्रैक्टर चालक भी तेज रफ्तार में निकल गया। पुलिस यह पता लगा रही हैं कि स्कूटी सवार कौन था। हालांकि पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। मौत की खबर मिलते ही पत्नी और बच्चे अस्पताल पहुंचे। पति का शव देख पत्नी दहाड़ मारकर रो पड़ी। पत्नी को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब उनके बच्चों को दो वक्त की रोटी कौन देगा। आसपास खडे ग्रामीणों की आंखे भी नम हो रही थी। इस सिलसिले में पुलिस ने नगर थाना में एक मामला दर्ज किया है। (बक्सर में अजय कुमार सिंह)