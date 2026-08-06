मसलिया के मजदूर का छत्तीसगढ़ में हुआ मौत

दलाही, प्रतिनिधि।मसलिया प्रखंड क्षेत्र के सापचाल पंचायत के जामबाद गांव निवासी मजदूर (21) अरुण पंडित की मौत छत्तीगढ़ के रायपुर में मौत हो गई है। उनका शव मंगलवार रात करीब डेढ़ बजे पहुचा शव गांव पहुंचते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के भतीजा लक्ष्मण पंडित ने बताया कि चाचा छह महीना पहले गांव के अन्य दो लोगों के साथ मजदूरी करते छत्तीसगढ़ के रायपुर पुल में सेंटरिंग का कम करने गए थे। बीते सोमवार करीब चार बजे चाचा का मौत हो जाने की सूचना गांव के उनके साथ मे गए लक्ष्मण कुमार ने फोन पर दिया। उन्होंने आगे बताया कि मृतक का छोटा भाई केशव पंडित से सोमवार 9:40 बजे फोन बात हुआ था और तब उन्होंने सिर दर्द होने और उपचार के ठीक होने की बात कहा।