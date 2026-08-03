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दुबई से घर पहुंचा शव, परिजनों में मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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हर्रैया के पूरेहासिम गोलवा गांव निवासी कार्तिक तिवारी (43) का शव रविवार को दुबई से घर आया। वहां नौकरी करने वाले कार्तिक की 18 जुलाई को तबियत बिगड़ गई थी और 28 जुलाई को उनकी मौत हुई। शव के आगमन पर घर में कोहराम मच गया, और परिजनों ने अयोध्या में अंतिम संस्कार किया।

दुबई से घर पहुंचा शव, परिजनों में मचा कोहराम

हर्रैया। थानाक्षेत्र के पूरेहासिम गोलवा गांव निवासी कार्तिक तिवारी उर्फ बब्लू तिवारी (43) पुत्र रामसुंदर का शव रविवार को दोपहर दुबई से घर पहुंचा। शव के घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। दरवाजे पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों की भारी भीड़ लग गई। परिजनों ने रविवार शाम अयोध्या में सरयू तट पर अंतिम संस्कार कर दिया। कार्तिक दो वर्ष पूर्व घर से दुबई गये थे। वहां एक कम्पनी में नौकरी करते थे। ग्रामीणों ने बताया कि दुबई में कार्तिक तिवारी की 18 जुलाई को अचानक तबियत खराब हो गई। 28 जुलाई को दुबई से घर पर फोन के जरिए सूचना मिली कि कार्तिक की मौत हो गयी।

मृतक दुबई में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक के छोटे भाई काली प्रसाद घर परिवार की देखभाल करते हैं।

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