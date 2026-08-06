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पहले गुरुग्राम में मारपीट का केस, फिर पत्नी की मौत से टूट गए थे राजकुमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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मेरठ में हुए हादसे में अकराबाद के नगला रिसलदार के राजकुमार की मौत हो गई। राजकुमार और ज्ञानप्रकाश अलीगढ़ के निवासी थे, जो गुरुग्राम में रहते थे। राजकुमार पर मारपीट का केस दर्ज था और उनकी पत्नी चार साल पहले बीमारी से चल बसी थी। कांवड़ यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ।

पहले गुरुग्राम में मारपीट का केस, फिर पत्नी की मौत से टूट गए थे राजकुमार

n मेरठ हादसे में अकराबाद के नगला रिसलदार के राजकुमार की मौत n साथी हरदुआगंज के गांव कलाई के थे, जो लंबे समय से नहीं आए गांव

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मेरठ में कांवड़ियों की त्रासदी

अकराबाद, संवाददाता। मेरठ में हुए हादसे में कांवड़ियों की मौत के बाद उनके परिवारों में कोहराम मच गया। इनमें राजकुमार व ज्ञानप्रकाश मूलरूप से अलीगढ़ के थे, मगर लंबे समय से गुरुग्राम में रह रहे थे। राजकुमार पर करीब पांच साल पहले गुरुग्राम में ही मारपीट का एक केस दर्ज हुआ था। इसे लेकर वह तनाव में रहने लगे। इसी बीच करीब चार साल पहले पत्नी की बीमारी से मौत हो गई, जिसने उनको झकझोर दिया। जीवन में सबकुछ ठीक हो जाए, इसी मन्नत के साथ वह हर साल कांवड़ लेने जाते थे। इस बार भी यही कहकर निकले थे कि मेरा केस किसी तरह खत्म हो जाए। लेकिन, होनी को कुछ और ही मंजूर था।

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राजकुमार की व्यक्तिगत जीवन की जानकारी

अकराबाद क्षेत्र के गांव नगला रिसलदार निवासी 30 वर्षीय राजकुमार दो भाईयों में बड़े थे और गुरुग्राम में रहकर ऑटो चलाते थे। छोटे भाई राहुल भी उन्हीं के साथ गुरुग्राम में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि करीब सात साल पहले राजकुमार की शादी सोनीपत की महिला से हुई थी। उन पर कोई बच्चा नहीं था। एक दिन ऑटो चलाने के दौरान उनका किसी से विवाद हो गया। इसमें उनके खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ। इसे लेकर वह परेशान रहने लगे। चार साल पहले टीबी की बीमारी से पत्नी की मौत हो गई। जैसे-तैसे राजकुमार ने खुद को संभाला। वे हर साल हरिद्वार से कांवड़े लाते थे।

शादी की बात और मित्रता

एटा से शादी की भी चल रही थीं बात

राजकुमार व ज्ञानप्रकाश अच्छे दोस्त थे। ज्ञानप्रकाश हरदुआगंज क्षेत्र के गांव कलाई के रहने वाले थे। लेकिन, लंबे समय से गुरुग्राम और दिल्ली में ही रह रहे थे। मंगलवार को दोनों व एक अन्य युवक बाइक से निकले थे। राजकुमार ने अपने छोटे भाई से 100 रुपये लिए। इसके बाद उनकी बात नहीं हुईं। बुधवार सुबह सात बजे गांव में पुलिसकर्मियों ने फोन करके घटना की जानकारी दी। परिजनों ने बताया कि एटा की युवती से उनकी शादी की बात चल रही थीं। तय था कि कांवड़ लेकर आएंगे तो बात आगे बढ़ाई जाएगी।

सामान्य प्रश्न

राजकुमार की उम्र क्या थी?
राजकुमार 30 वर्ष के थे।
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