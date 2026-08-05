रोजगार की तलाश में गया लालचंद का आया शव
तिरला गांव के लालचंद महतो ने दुबई में शांति और समृद्धि के सपने के साथ गई। दुर्भाग्य से, उनका वीजा खो गया, और कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। 5 जुलाई को, उन्होंने एक पेड़ के नीचे दुखद रूप से अंतिम सांस ली। उनका शव गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया।
बगोदर, प्रतिनिधि। घर में खुशहाली लाने का सपना लेकर इसी साल दुबई गया था तिरला गांव का लालचंद महतो। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वीजा गुम हो गया। कंपनी ने निकाल दिया और 5 जुलाई को एक पेड़ के नीचे बेसहारा हालत में उसने अंतिम सांस ले ली। लगभग एक महीने में मंगलवार को जब उसका शव गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। बूढ़ी मां-बेटे की लाश से लिपट कर बिलख रही थी। पत्नी एक बार बोला ना... कहकर बेहोश हो जा रही थी। बेटा-बेटी की आंसू रुक नहीं रहे थे। पूरे गांव की आंखें नम थीं। माहौल ऐसा कि परिजनों का चित्कार सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए।
खुद आया सामने फरिश्ता
इस मुश्किल घड़ी में तिरला की मुखिया सरिता साव फरिश्ता बनकर सामने आईं। वे खुद परिजनों के साथ कोलकाता गईं। एंबुलेंस की व्यवस्था की और मंगलवार को शव को गांव लेकर आईं। उनके साथ मृतक के भाई धर्मेन्द्र महतो, चाची मंगिया देवी, शिवनारायण महतो, नेमधारी महतो, जिबाधन महतो, भागीरथ महतो, जिबु महतो भी शव लाने कोलकाता गए थे। मुखिया सरिता साव ने कहा कि लालचंद की कहानी हर उस प्रवासी मजदूर की कहानी है जो दो वक्त की रोटी के लिए घर-परिवार छोड़कर विदेश जाता है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि ऐसे मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और असहाय परिवारों को मदद मिले。
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