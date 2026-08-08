राजौरी में बीमार किशोरी को ले जा रहा वाहन सड़क पर फंसा, मौत
राजौरी जिले में एक 17 वर्षीय बीमार किशोरी को अस्पताल ले जाते समय बारिश और भूस्खलन के कारण सड़क पर फंसने से उसकी मौत हो गई। किशोरी की हालत बिगड़ गई थी और वह मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई। घटना के बाद जिला प्रशासन ने एक अधिकारी को निलंबित किया।
राजौरी/जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में बीमार किशोरी ले जा रहा वाहन घंटों बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़क पर घंटों फंसा रहा। इस बीच उसकी हालत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को दूरस्थ गांव मेथ्यानी निवासी 17 वर्षीय एक किशोरी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। उसे राजौरी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, तभी चक मेथ्यानी के पास उसका वाहन करीब तीन घंटे तक भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़क के कीचड़ में फंस गया। इस बीच अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद जिला प्रशासन ने एक सरकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। किशोरी की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर बार-बार गुहार लगाने के बाद भी सड़क की मरम्मत करने में लापरवाही बरती गई है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। एडीसी की रिपोर्ट के अनुसार, किशोरी करीब एक महीने से बीमार थी। पहले उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जम्मू में भर्ती कराया गया था। करीब दो सप्ताह पहले उसे अस्पताल से छुट्टी मिली थी, लेकिन उसकी हालत फिर बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे।
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