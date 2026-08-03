मुंबई में हादसा, गोरखपुर के युवक की मौत
गोरखपुर के गणेश सिंह (30) की मुंबई में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मौत हो गई। वह दो माह पहले काम की तलाश में मुंबई गए थे। निर्माण स्थल पर शटरिंग के काम के दौरान संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। गणेश के परिवार में उनकी पत्नी और तीन बेटियां हैं, जो अब उन्हें खोने के दुःख में हैं।
सोनबरसा/चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। मुंबई में शटरिंग का काम कर रहे गोरखपुर के एक युवक की दस मंजिला इमारत से गिरकर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव मंगलवार सुबह गांव पहुंचेगा। एम्स क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग निवासी गणेश सिंह (30) पुत्र दुर्गा सिंह दो माह पहले रोजी-रोटी की तलाश में मुंबई गए थे। शनिवार सुबह डोंबिवली में निर्माणाधीन दस मंजिला भवन पर शटरिंग का कार्य करते समय संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़े। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
गणेश चार भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार में पत्नी पूजा देवी तथा तीन बेटियां ऋतिका (10), परी (8) और निधि (5) हैं।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें