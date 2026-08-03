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मुंबई में हादसा, गोरखपुर के युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर के गणेश सिंह (30) की मुंबई में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मौत हो गई। वह दो माह पहले काम की तलाश में मुंबई गए थे। निर्माण स्थल पर शटरिंग के काम के दौरान संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। गणेश के परिवार में उनकी पत्नी और तीन बेटियां हैं, जो अब उन्हें खोने के दुःख में हैं।

मुंबई में हादसा, गोरखपुर के युवक की मौत

सोनबरसा/चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। मुंबई में शटरिंग का काम कर रहे गोरखपुर के एक युवक की दस मंजिला इमारत से गिरकर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव मंगलवार सुबह गांव पहुंचेगा। एम्स क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग निवासी गणेश सिंह (30) पुत्र दुर्गा सिंह दो माह पहले रोजी-रोटी की तलाश में मुंबई गए थे। शनिवार सुबह डोंबिवली में निर्माणाधीन दस मंजिला भवन पर शटरिंग का कार्य करते समय संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़े। गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

गणेश चार भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार में पत्नी पूजा देवी तथा तीन बेटियां ऋतिका (10), परी (8) और निधि (5) हैं।

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