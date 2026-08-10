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खेत में पड़े बिजली के तार की चपेट में आया युवक, करंट से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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मृतक के रोते बिलखते परिजन। शाहजहांपुर, संवाददाता। जैतीपुर ब्लॉक के धर्मपुर कंकलिया गांव में रविवार शाम खेत पर फसल देखने गए युवक की बिजली के तार की चपे

खेत में पड़े बिजली के तार की चपेट में आया युवक, करंट से मौत

शाहजहांपुर। जैतीपुर ब्लॉक के धर्मपुर कंकलिया गांव में रविवार शाम खेत पर फसल देखने गए युवक की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खेत में सिंचाई के लिए डाले गए बिजली के तार में करंट दौड़ रहा था। हादसे के बाद परिजन युवक को आनन-फानन में आलमपुर स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। धर्मपुर कंकलिया निवासी जयवीर मौर्य ने बताया कि उनका छोटा भाई विनोद मौर्य (35) रविवार शाम करीब छह बजे खेत में गन्ने की फसल देखने गया था।

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बताया गया कि गांव के ही कुछ लोगों ने मोटर से फसल की सिंचाई के लिए बिजली का तार खेत में डाल रखा था। फसल देखते समय विनोद का संपर्क तार से हो गया और वह करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और विनोद को लेकर आलमपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई मौत से पत्नी शांति देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं बेटे राहुल (12) और कुलदीप (5) भी पिता की मौत से गहरे सदमे में हैं। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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