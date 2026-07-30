विधायक के समझाने पर 36 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार
राजापुर बैनी में किसान छोटेलाल की बाइक से टक्कर के कारण मृत्यु हो गई। परिजनों ने आरोपी को जेल भेजने तक अंतिम संस्कार से मना किया। विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह के आश्वासन पर अंतिम संस्कार बुधवार को किया गया। पुलिस ने अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है और गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।
क्षेत्र के गांव राजापुर बैनी में सोमवार की रात 9 बजे करीब खेत की रखवाली करता किसान को बाइक चालक ने टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर परिजनों ने आरोपी को जेल भेजने की करवाई होने तक अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह के आश्वासन पर बुधवार को दोपहर बाद अंतिम संस्कार किया गया है। किसान छोटेलाल खेत की रखवाली कर रहा था तभी पीछे से बाइक चालक ने टक्कर मार दी जिससे उसे इलाज के लिए शाहजहांपुर ले जाते समय मौत हो गई थी पुलिस ने मंगलवार को अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
पोस्टमार्टम हाउस से शव गांव पहुंचने पर परिजन आरोपी को जेल भेजने की मांग करने लगे और अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। जिससे पुलिस के हाथ पैर फूल गए। बुधवार को काफी मशक्कत के बाद विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिलाया, जिससे दोपहर बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया है। निरीक्षक उमेश चौरसिया ने बताया बाइक चालक के खिलाफ मंगलवार को केस दर्ज कर लिया गया था। आरोपी की तलाश की जा रही है।
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