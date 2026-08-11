बिजली करंट से किसान की हुई मौत
जहानाबाद जिले के रूपापुर गांव में मंगलवार को एक किसान प्रेमचंद कुमार की हाईटेंशन बिजली तार के चपेट में आने से मौत हो गई। खेत में काम करते समय यह हादसा हुआ। परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से गांव में शोक का माहौल है।
जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। पटना जिले के खीरी मोड़ थाना क्षेत्र अंतगत रूपापुर गांव में मंगलवार की शाम एक दर्दनाक हादसे में हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव निवासी प्रेमचंद कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार पटना जिले के रूपापुर गांव निवासी प्रेमचंद कुमार मंगलवार की शाम खेत में कृषि कार्य के लिए गए थे। इसी दौरान हाईटेंशन बिज़ली तार की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़े।
घटना की जानकारी
कुछ देर बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाकर अन्य ग्रामीणों को बुलाया। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा गंभीर अवस्था में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल, जहानाबाद ले गए। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।किसान की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। घटना से गांव में भी शोक का माहौल है। फोटो- 11 अगस्त जेहाना- 20 कैप्शन- करंट से किसान की मौत के बाद मंगलवार को शहर स्थित सदर अस्पताल में रोते-बिलखते परिजन।
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