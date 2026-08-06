जलार्पण को पहुंचे कांवरिया की तबीयत बिगड़ी, मौत

देवघर। श्रावणी मेले के छठे दिन मंगलवार को बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए एक एक कांवरिया की उपचार के क्रम में मौत हो गई। मृतक बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत कर्पूरीगंज गांव निवासी 35 वर्षीय नरेश साह है। घटना के बाद साथ आए श्रद्धालु दिनेश कुमार ने मामले की जानकारी उनके परिवारवालों को दे दी। परिवारवालों के कहने पर सभी शव का बिना पोस्टमार्टम कराये अंतिम संस्कार के लिए घर लेकर चले गए। जानकारी के अनुसार नरेश साह मंगलवार देर शाम बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहे थे। उसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। खून उल्टी, सांस लेने में परेशानी होने लगी। साथ आए श्रद्धालुओं ने तत्काल बाबा वैद्यनाथ मंदिर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, वहां प्राथमिक जांच के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया गया कि शाम करीब 7:30 बजे सदर अस्पताल लाया गया।