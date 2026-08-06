जलार्पण को पहुंचे कांवरिया की तबीयत बिगड़ी, मौत
देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा के दौरान 35 वर्षीय कांवरिया नरेश साह की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिवार की सहमति पर शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और अंतिम संस्कार के लिए समस्तीपुर ले जाया गया।
देवघर। श्रावणी मेले के छठे दिन मंगलवार को बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए एक एक कांवरिया की उपचार के क्रम में मौत हो गई। मृतक बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत कर्पूरीगंज गांव निवासी 35 वर्षीय नरेश साह है। घटना के बाद साथ आए श्रद्धालु दिनेश कुमार ने मामले की जानकारी उनके परिवारवालों को दे दी। परिवारवालों के कहने पर सभी शव का बिना पोस्टमार्टम कराये अंतिम संस्कार के लिए घर लेकर चले गए। जानकारी के अनुसार नरेश साह मंगलवार देर शाम बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहे थे। उसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। खून उल्टी, सांस लेने में परेशानी होने लगी। साथ आए श्रद्धालुओं ने तत्काल बाबा वैद्यनाथ मंदिर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, वहां प्राथमिक जांच के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया गया कि शाम करीब 7:30 बजे सदर अस्पताल लाया गया।
मौत की जानकारी
ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन करीब दो घंटे बाद हालत और गंभीर हो गई तथा उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद डॉक्टर ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी की। वहीं मृतक के साथ आए सहयोगियों ने बताया कि परिवार की सहमति के बाद शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत देर रात करीब 10 बजे के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए गृह जिला समस्तीपुर लेकर रवाना हो गए।
प्रश्नोत्तरी
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें