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मुंगेर : ड्यूटी के दौरान करंट लगने से बीएसएफ जवान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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हवेली खड़गपुर के जवायत गांव के 30 वर्षीय बीएसएफ जवान चंदन सिंह की पंजाब में ड्यूटी के दौरान बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी परिवार को बुधवार देर रात मिली, जिससे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। चंदन का विवाह चार वर्ष पूर्व हुआ था और वह परिवार का सबसे छोटा बेटा था।

मुंगेर : ड्यूटी के दौरान करंट लगने से बीएसएफ जवान की मौत

हवेली खड़गपुर मुंगेर से दुर्गेश सिंह की रिपोर्ट हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। प्रखंड के शामपुर थाना क्षेत्र के तेलियाडीह पंचायत के जवायत गांव निवासी 30 वर्षीय बीएसएफ जवान चंदन सिंह की पंजाब में ड्यूटी के दौरान बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी बुधवार देर रात परिजनों को मिली, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण व शुभचिंतक मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देने पहुंच रहे है। मृतक बीएसएफ जवान चंदन सिंह, जवायत गांव निवासी किसान ब्रजेश सिंह के पुत्र थे।

परिजनों ने बताया कि वर्ष 2014 में उनकी भर्ती सीमा सुरक्षा बल में हुई थी। वर्तमान में वह पंजाब के भारत-पाकिस्तान सीमा के समीप फिरोजपुर सेक्टर में जनरेटर ऑपरेटर के रूप में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान शॉर्ट सर्किट होने के बाद वह बिजली के करंट की चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। चंदन सिंह का विवाह चार वर्ष पूर्व हुआ था। उनकी पत्नी बांका के एक उच्च विद्यालय में शिक्षिका हैं। दंपति की अभी कोई संतान नहीं है। जवान की असामयिक मौत से पत्नी समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि पोस्टमार्टम और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर पंजाब से पैतृक गांव पहुँचेगा। संभावना है कि शुक्रवार तक उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव जवायत पहुंचेगा। मृतक तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके दोनों बड़े भाई गांव में रहकर खेती-किसानी करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चंदन सिंह मिलनसार, कर्मठ और ऊर्जावान युवक थे। परिवार की कई जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थीं। उनकी आकस्मिक मौत से न केवल परिवार बल्कि पूरा गांव गहरे सदमे में है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोग दिवंगत जवान के परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट कर रहे है।

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