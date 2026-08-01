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छात्र की मौत में चालक पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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जैती गांव के 8 वर्षीय छात्र ऋतिक कुमार की स्कूली वाहन हादसे में मौत हो गई। स्कूल वाहन चालक ने पानी पीने के लिए वैन रोकने से इनकार किया, जिसके कारण ऋतिक वैन से गिर गया और चक्के के नीचे आ गया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

छात्र की मौत में चालक पर मुकदमा दर्ज

जहांगीरगंज। स्थानीय थाना क्षेत्र के जैती गांव निवासी आठ वर्षीय छात्र ऋतिक कुमार की स्कूली वाहन से हुए हादसे में मौत के मामले में पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जैती गांव निवासी अजीत कुमार का पुत्र ऋतिक कुमार गिरैया बाजार के बगल हाजीपुर में स्थित रामजी तिवारी पब्लिक स्कूल में कक्षा दो का छात्र था। बीते शुक्रवार को विद्यालय से छुट्टी के बाद स्कूल वाहन टेंपो से घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में बच्चे ने पानी पीने के लिए वैन रोकने को कहा, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका। इसी दौरान बच्चा वैन से नीचे गिर गया और वाहन के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पीड़ित पिता ने स्कूल वैन चालक चंदन यादव पुत्र राम रसिक यादव निवासी कोटिया अशरफपुर के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

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