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आंध्र प्रदेश में पूर्णिया के सात मज़दूरों की मौत की उच्चस्तरीय जाँच हो

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-30purn02-पूर्व सांसद उदय सिंह। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। आंध्र प्रदेश में रोज़गार के लिए गए पूर्णिया ज़िले के सात मज़दूरों की दर्दनाक मौत पर

आंध्र प्रदेश में पूर्णिया के सात मज़दूरों की मौत की उच्चस्तरीय जाँच हो

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। आंध्र प्रदेश में रोज़गार के लिए गए पूर्णिया ज़िले के सात मज़दूरों की दर्दनाक मौत पर पूर्व सांसद उदय सिंह ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस हादसे को अत्यंत दुःखद बताते हुए दिवंगत मज़दूरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं परिजनों को इस असीम पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। पूर्व सांसद ने आंध्र प्रदेश सरकार से इस घटना की तत्काल उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जाँच कराने की माँग की है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि मज़दूरों की मृत्यु किस ज़हरीली गैस, रसायन अथवा किस प्रकार की लापरवाही के कारण हुई।

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फ़ैक्टरी प्रबंधन, ठेकेदार एवं अन्य संबंधित पक्षों की भूमिका की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रभावित सभी श्रमिकों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। सिंह ने बिहार सरकार से भी आग्रह किया कि वह आंध्र प्रदेश सरकार के साथ तत्काल समन्वय स्थापित कर वहाँ कार्यरत बिहार के सभी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया जिला प्रशासन मृतकों के परिजनों से तत्काल संपर्क स्थापित कर उन्हें निर्धारित आर्थिक मुआवज़ा, सरकारी सहायता तथा अन्य सभी पात्र लाभ बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि लाखों गरीब मज़दूर अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। ऐसे श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवारों को त्वरित राहत एवं न्याय उपलब्ध कराना सरकारों की नैतिक और प्रशासनिक ज़िम्मेदारी है। इस मामले में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार्य नहीं हो सकती। पूर्व सांसद ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों राज्य सरकारें इस घटना को गंभीरता से लेंगी, दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करेंगी तथा पीड़ित परिवारों को न्याय और हरसंभव सहायता सुनिश्चित करेंगी।

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