गृहकलह के बीच महिला ने फंदा लगा की आत्महत्या
बुधवार सुबह एक विवाहिता ने घरेलू विवाद के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। महिला का शव उसके कमरे में मिला, जबकि परिजनों ने अस्पताल पहुंचाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। पति ने मामूली कहासुनी का जिक्र किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच जारी है।
n तीन मासूम बेटों के सिर से उठा मां का साया n पति टेंपो चालक, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजाखैर, संवाददाता। क्षेत्र में बुधवार सुबह एक विवाहिता ने घरेलू विवाद के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना सोफा चौकी क्षेत्र के एक गांव की है, जहां 30 वर्षीय महिला का शव उसके कमरे में मिला।परिजनों द्वारा महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति के अनुसार, सुबह मोबाइल के उपयोग को लेकर उनके बीच मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद यह दुखद घटना घटी।सूचना
पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर कुछ आरोप लगाए हैं।पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर मिलने के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2012 में विवाहित महिला अपने पीछे तीन छोटे बच्चों को छोड़ गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
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