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जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के सोनवरा गांव में बुधवार को 22 वर्षीय युवक सलमान की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। परिवार में विवाद के बाद उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था। अस्पताल पहुंचने पर उसकी हालत गंभीर हो गई और उसकी मौत हो गई। परिवार में शोक की लहर है।

जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत

आजमगढ़, संवाददाता। रानी की सराय थाना क्षेत्र के सोनवरा गांव में बुधवार को जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। रानी की सराय थाना क्षेत्र के सोनवारा गांव निवासी 22 वर्षीय सलमान पुत्र मोहम्मद जाहित विदेश रहता था। वह छह माह पूर्व घर आया था। बुधवार की सुबह परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोगों को जानकारी हुई। उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर रेफर कर दिया।

इस पर उसे मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सलमान तीन भाइयों में छोटा था। घटना के बाद से परिवार के लोग रो-रो कर बेहाल हैं।

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