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फंदे से लटकता मिला युवती का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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सिद्धार्थनगर के चिल्हिया थाना क्षेत्र के अलीदापुर गांव में एक युवती खुशबुन्निशा की लाश कमरे में छत की कुंडी से लटकती हुई मिली। परिवार द्वारा लंबे समय तक जगाने का प्रयास करने के बाद भी जब वह नहीं जागी, तो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने लाश को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

फंदे से लटकता मिला युवती का शव

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। चिल्हिया थाना क्षेत्र के अलीदापुर गांव के टोला गौरा बाजार में शुक्रवार सुबह एक युवती की कमरे में छत की कुंडी से रस्सी के सहारे लटकती लाश मिली। सूचना पर पहुची पुलिस ने शव को नीचे उतरवा कर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीदापुर टोला गौरा बाजार में खुशबुन्निशा(21) शरीफ अहमद रोज की तरह सभी परिवार को भोजन कराकर गुरुवार रात को अपने कमरे सोने के लिए चली गई। शुक्रवार सुबह उसे जगाने परिवार के सदस्या गए। काफी देर तक आवाज देकर उसे जगाया। जब वह नहीं जगी तो झरोखे देखा तो उसकी लाश छत की कुंडी से रस्सी के सहारे लटक रही थी।

यह देख दहाड़ मारकर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने सूचना पुलिस को दे दी।मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दरवाजा खोलवाया और शव को नीचे उतरवा कर पंचनामा किया। थानाध्यक्ष ने बताया शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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