फंदे से लटकता मिला युवती का शव
सिद्धार्थनगर के चिल्हिया थाना क्षेत्र के अलीदापुर गांव में एक युवती खुशबुन्निशा की लाश कमरे में छत की कुंडी से लटकती हुई मिली। परिवार द्वारा लंबे समय तक जगाने का प्रयास करने के बाद भी जब वह नहीं जागी, तो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने लाश को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। चिल्हिया थाना क्षेत्र के अलीदापुर गांव के टोला गौरा बाजार में शुक्रवार सुबह एक युवती की कमरे में छत की कुंडी से रस्सी के सहारे लटकती लाश मिली। सूचना पर पहुची पुलिस ने शव को नीचे उतरवा कर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीदापुर टोला गौरा बाजार में खुशबुन्निशा(21) शरीफ अहमद रोज की तरह सभी परिवार को भोजन कराकर गुरुवार रात को अपने कमरे सोने के लिए चली गई। शुक्रवार सुबह उसे जगाने परिवार के सदस्या गए। काफी देर तक आवाज देकर उसे जगाया। जब वह नहीं जगी तो झरोखे देखा तो उसकी लाश छत की कुंडी से रस्सी के सहारे लटक रही थी।
यह देख दहाड़ मारकर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने सूचना पुलिस को दे दी।मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दरवाजा खोलवाया और शव को नीचे उतरवा कर पंचनामा किया। थानाध्यक्ष ने बताया शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें