छत्तीसगढ़ कमाने गए बनमनखी के युवक की राइस मिल में संदिग्ध मौत
बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी थाना क्षेत्र के पिपरा पंचायत अंतर्गत वार्ड चार निवासी 20 वर्षीय प्रिंस कुमार पिता पप्पू शाह की छत्
बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी थाना क्षेत्र के पिपरा पंचायत अंतर्गत वार्ड चार निवासी 20 वर्षीय प्रिंस कुमार पिता पप्पू शाह की छत्तीसगढ़ में एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक प्रिंस कुमार 5 महीने पहले हीं रोजी-रोटी की तलाश में छत्तीसगढ़ कमाने गया था तथा एक राइस मिल में मजदूरी का काम कर रहा था। तालाब में गिरने से उसकी मौत हो गई। प्रिंस कुमार अपने पिता का इकलौता पुत्र था। घटना के संबंध में मृतक की मां रेखा देवी तथा चाचा हरे राम कुमार ने बताया कि प्रिंस छत्तीसगढ़ में राइस मिल में काम करता था। शुक्रवार की रात्रि तक निभाना 8:00 बजे प्रिंस से बात हुई थी। उसी रात तकरीबन 10:30 बजे प्रिंस के दोस्तों का फोन आया कि राइस मिल में गर्म पानी के तालाब में गिरने से प्रिंस की मौत हो गई है। इसके बाद घर में कोहराम मच गया। प्रिंस कुमार की मां एवं चाचा का कहना है कि उसे जानबूझकर गर्म पानी के तालाब में धकेल दिया गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा。
-एक साल पहले हुई थी प्रिंस की शादी:
-प्रिंस कुमार की शादी को महज एक साल ही हुए थे। दोनों ने मिलकर जिंदगी के कई सपने देखे थे। परंतु हृदय विदारक इस घटना में नव विवाहिता के मांग का सिंदूर छिन गया तथा सारी खुशियां बिखर गई। मृतक की पत्नी बार-बार रोती हुई बेहोश हो जा रही है। वह दहाड़ मारते हुए बस एक ही बात बोल रही थी भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। अब हमें कौन देखेगा。
-प्रिंस कुमार के पिता कई महीनों से हैं कोमा में, इलाज में बिक चुकी है सारी जमीन:
-मृतक प्रिंस कुमार के पिता पप्पू शाह बीते कई महीनों से कोमा में हैं। हरेराम कुमार ने बताया कि मृतक प्रिंस कुमार के पिता पप्पू शाह भी पंजाब में रह रहकर मजदूरी करते थे। वहां सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। इसके बाद वह कोमा में चले गए। अपने पति के इलाज की खातिर रेखा देवी ने अपना सारा जमीन तक बेच दिया है। अपने पिता का इलाज करने के लिए 5 महीने पहले कमाने प्रिंस कुमार घर से निकला था। मृतक के जीजा एवं अन्य लोग शव लेकर छत्तीसगढ़ से रवाना हो चुके हैं।
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