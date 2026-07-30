Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मायके में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, छह माह की मासूम बेटी हुई बेसहारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

बलरामपुर के ग्राम मिलौली बाघाजोत में एक 20 वर्षीय विवाहिता मीना देवी ने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद गाँव में शोक का माहौल है। मीना देवी के पति और परिवार को इस दुःखद घटना से गहरा सदमा पहुँचा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मायके में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, छह माह की मासूम बेटी हुई बेसहारा
मायके में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, छह माह की मासूम बेटी हुई बेसहारा

उतरौला/बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मिलौली बाघाजोत में गुरुवार को एक 20 वर्षीय विवाहिता ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। मृतका की पहचान मीना देवी पत्नी रोहित कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मीना देवी का विवाह 10 जून 2025 को थाना गैंडास बुजुर्ग क्षेत्र के ग्राम बांक मलमलिया निवासी रोहित कुमार के साथ हुआ था। विवाहिता की छह माह की एक बेटी भी है। बताया गया कि वह करीब दो माह से अपने मायके ग्राम मिलौली बाघाजोत में रह रही थी।

घटना का विवरण

गुरुवार को घर के अन्य सदस्य अपने-अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान मीना देवी ने कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों ने तलाश की तो वह फंदे से लटकी मिली। यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की।

पुलिस की कार्रवाई

प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। विवाहिता की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं छह माह की मासूम बेटी के सिर से मां का साया उठ जाने से गांव में भी शोक की लहर है。

सवाल और जवाब

मीना देवी का विवाह कब हुआ था?
मीना देवी का विवाह 10 जून 2025 को हुआ था।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Suicide Balrampur Latest News Balrampur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।