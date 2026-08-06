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सर्पदंश से युवक की गई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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दुल्लहपुर के खुटहा गांव में 20 वर्षीय अभिषेक गोंड की सर्पदंश से मौत हो गई। सड़क पर खड़ी बाइक के पास सांप ने उसे डस लिया। परिवार उसे अस्पताल ले जाने के बजाय पंडित के पास ले गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अभिषेक परिवार का होनहार युवक था और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर घर पर रह रहा था।

सर्पदंश से युवक की गई जान

दुल्लहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के ओडराई (खुटहा) गांव में 20 वर्षीय अभिषेक गोंड की मंगलवार की रात सर्पदंश से मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्रामीणों ने ईंट की टुकड़ियों में छिपे कोबरा को भी पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार नारद गोंड का खुटहा गांव में मकान के अलावा खेत में भी एक छोटा सा मकान है जहां पूरा परिवार रहता है। लेकिन रास्ता नहीं होने से खेत की मेड़ से होकर उस मकान पर जाना पड़ता है। मंगलवार की रात कहीं से अभिषेक बाइक से आया तथा बाइक घर से कुछ ही दूरी पर सड़क पर खड़ी कर दिया।

वहां पर ईंट की टुकड़िया रखी हुई थी उसी में सांप था। फिर अभिषेक कोई सामान लाने के लिए बाइक स्टार्ट कर रहा था। उसी दौरान सांप ने उसके पंजे पर डंस लिया। तीन घंटे बाद जब सांप का जहर असर करने लगा तो परिजन अभिषेक को अस्पताल ले जाने की बजाय अमवा सती धाम ले गए। वहां हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे लेकर मऊ के फातिमा अस्पताल पहुंचे जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृत अवस्था में ही उसे लेकर स्वजन पृथ्वीपुर किसी ओझा के पास गए वहां भी जीवित होने की उम्मीद में एक घंटे तक रखे तो उसने जवाब दे दिया। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रधान प्रतिनिधि रामाश्रय राजभर ने बताया कि मृतक इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर घर पर ही रह रहा था। वह तीन भाई तथा एक बहन में सबसे छोटा था। अपने परिवार का सबसे होनहार युवक था।

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