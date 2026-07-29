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अग्निवीर बनने का सपना अधूरा, दौड़ की तैयारी के दौरान स्टेडियम में गिरे युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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फर्रुखाबाद में सेना में भर्ती के लिए दौड़ का अभ्यास कर रहा 19 वर्षीय शिव नारायण की अचानक मौत हो गई। ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में दौड़ के दौरान वह गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। परिवार में शोक की लहर है। शिव ने अग्निवीर भर्ती के लिए परीक्षा पास की थी।

अग्निवीर बनने का सपना अधूरा, दौड़ की तैयारी के दौरान स्टेडियम में गिरे युवक की मौत
अग्निवीर बनने का सपना अधूरा, दौड़ की तैयारी के दौरान स्टेडियम में गिरे युवक की मौत

फर्रुखाबाद,संवाददता। सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सपना संजोए 19 वर्षीय एक युवक की दौड़ का अभ्यास करते समय अचानक मौत हो गई। बुधवार सुबह ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में दौड़ लगाने के दौरान वह अचानक गिर पड़ा। साथी युवक उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया, जबकि गांव में शोक की लहर दौड़ गई। राजेपुर थाना क्षेत्र के शेराखार गांव निवासी शिव नारायण सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था। उसकी मां सोनी गृहिणी हैं। परिवार में बड़े भाई धर्मराज और छोटे भाई धर्म नारायण हैं। शिव नारायण बचपन से ही फौज में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहता था।

परिजनों ने बताया कि उसने अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा पास कर ली थी और अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी दौड़ 7 सितंबर को बरेली में होनी थी, जिसके लिए वह रोजाना कड़ी मेहनत कर रहा था। बुधवार सुबह करीब पांच बजे शिव नारायण बाइक से अपने साथियों के साथ स्टेडियम पहुंचा। वहां उसने वार्मअप करने के बाद दौड़ शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ चक्कर पूरे करने के बाद अचानक वह लड़खड़ाकर ट्रैक पर गिर पड़ा। साथी युवक तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे उठाने का प्रयास किया। चेहरे पर पानी के छींटे मारे गए और होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। साथी युवक बिना समय गंवाए उसे शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए तत्काल लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन और साथी उसे लेकर लोहिया अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल में मौजूद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां सोनी बेटे का शव देखकर बेसुध हो गईं। परिजनों ने बताया कि शिव नारायण के पिता मुनेश्वर गुजरात के सूरत में निजी नौकरी करते हैं। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही उन्हें फोन पर जानकारी दी गई । सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल प्रथम दृष्टया युवक की मौत दौड़ के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

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