हैंडपंप में करंट उतरने से युवक की मौत
प्रतापगढ़ के नया पुरवा में 18 वर्षीय अमित केसरवानी हैंडपंप से पानी भरते समय अचानक करंट की चपेट में आ गए। इस घटना में वह झुलस गए और परिजनों द्वारा ट्रामा सेंटर ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
प्रतापगढ़। लालगंज कोतवाली के नया पुरवा मेढ़ावा में कमल चंद्र केसरवानी का 18 वर्षीय बेटा अमित केसरवानी बुधवार सुबह हैंडपंप से पानी भर रहा था। तभी उसमें अचानक करंट उतर आया। उसकी चपेट में आने से वह झुलस गया। परिजन उसे ट्रामा सेंटर ले आए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें