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हैंडपंप में करंट उतरने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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प्रतापगढ़ के नया पुरवा में 18 वर्षीय अमित केसरवानी हैंडपंप से पानी भरते समय अचानक करंट की चपेट में आ गए। इस घटना में वह झुलस गए और परिजनों द्वारा ट्रामा सेंटर ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हैंडपंप में करंट उतरने से युवक की मौत

प्रतापगढ़। लालगंज कोतवाली के नया पुरवा मेढ़ावा में कमल चंद्र केसरवानी का 18 वर्षीय बेटा अमित केसरवानी बुधवार सुबह हैंडपंप से पानी भर रहा था। तभी उसमें अचानक करंट उतर आया। उसकी चपेट में आने से वह झुलस गया। परिजन उसे ट्रामा सेंटर ले आए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी।

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