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दौड़ते -दौड़ते 17 वर्षीय डाक कांवडिया की हार्ट अटैक से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शामली के शिव चौक पर हरियाणा के पानीपत जनपद के सिंभालका निवासी युवक के सीने में दर्द उठने पर मौत

दौड़ते -दौड़ते 17 वर्षीय डाक कांवडिया की हार्ट अटैक से मौत
दौड़ते -दौड़ते 17 वर्षीय डाक कांवडिया की हार्ट अटैक से मौत

शिवरात्र पर्व पर शिवालयों में जलाभिषेक करने को डाक कावंडियों में एक दूसरे से आगे निकलने की लगी होड में दौड़ते दौड़ते एक 17 वर्षीय डाक कावंडिया की मौत हो गयी। हरियाणा के पानीपत जनपद के सिंभालका निवासी युवक साथियों के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहा था। शामली में शिव चौक के पास जैसे वह रुका तो सीने में तेज दर्द की शिकायत के साथ ही उसकी मौत हो गयी। चिकित्सकों प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत होना बताया है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है।हरियाणा के जनपद पानीपत के गांव सिंभालका निवासी 17 वर्षीय शुक्ला पुत्र राजू कुमार गत 9 अगस्त को अपने घर से गांव के ही युवकों के साथ डाक कांवड लेने के लिए निकला था।

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बताया जा रहा है कि दस अगस्त की रात उन्होंने मुजफ्फरनगर के पास विश्राम किया। मंगलवार में शिवरात्रि पर्व होने के कारण जैसे ही वह चले तो अपनी गति और बढ़ा दी। एक युवक जल लेकर आगे दौड़ लागाकर चल रहा था। तेज दौड़ने पर आगे चलकर जब वह थम जाता तो अपना गंगा जल बाइक पर बैठे दूसरे युवक को थमा रहा था और खुद बाइक पर बैठ रहा था। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब दो बजे शामली में पहुंच गए। उस समय गंगा जल लेकर शुक्ला दौड़ रहा था। जैसे ही वह जल लेकर शिव चौक पर पहुंचा तो उसने गंगा जल दूसरे युवक को थमा दिया। इसके बाद जैसे ही खुद बाइक पर बैठने लगा तो सीने में दर्द की शिकायत हुई। इससे पहले की अन्य साथी कुछ समझ पाते तो वह जमीन पर नीचे गिर गया। साथियों एवं अन्य लोग उसे बेहोशी की हालत में लेकर शामली सीएचसी में पहुंचे यहां चिकत्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्साधीक्षक डा. दीपक कुमार का कहना है कि सही कारणों का पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही लगेगा लेकिन प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा कि युवक की मौत तेज दौड़ते हार्ट फेल होने से प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर युवक के परिजन भी पहुंचे गए। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

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