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वेंटीलेटर आपरेटर न होने पर किया रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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ललितपुर के चांदमारी निवासी सत्रह वर्षीय पृथ्वी की मौत के बाद उसके परिजनों ने मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाओं की आलोचना की। वेंटीलेटर ऑपरेटर नहीं होने के कारण डॉक्टर ने पृथ्वी को झांसी रेफर किया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उपचार में कमी के कारण यह घटना हुई।

वेंटीलेटर आपरेटर न होने पर किया रेफर

ललितपुर। चांदमारी निवासी सत्रह वर्षीय पृथ्वी की मौत से दुखी उसके परिजनों ने मेडिकल कालेज की स्वास्थ्य सेवाओं को कटघर में खड़ा किया। मृतक के चाचा के मुताबिक वेंटीलेटर का आपरेटर नहीं होने के कारण चिकित्सक ने उसके भर्तीजे को रेफर किया और झांसी ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गयी। मृतक के चाचा वीरेंद्र ने बताया कि वह देर रात्रि एक बजे के दरम्यान मेडिकल कालेज की इमरजेंसी आए थे। यहां पृथ्वी ने उनको बताया कि उसने सल्फास खा ली। इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक ने सरसों का तेल मंगवाया और नली डालकर जहरीले पदार्थ को बाहर निकाला। इसके बाद डाक्टर साहब ने पल्स डाउन होने का हवाला देकर झांसी ले जाने की बात कही।

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उन्होंने यहीं इलाज करने के कहा तो डाक्टर ने वेंटीलेटर आपरेटर नहीं होने का हवाला देकर उपचार से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद वह अपने भतीजे को लेकर झांसी के लिए चले गए थे। वीरेंद्र के मुताबिक यदि वेंटीलेटर के माध्यम से उनके भतीजे का उपचार किया जाता तो शायद स्थिति कुछ और होती।

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