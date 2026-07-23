हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से टेंट किशोर की मौत
बुधवार को शादी समारोह में टेंट उखाड़ते समय 16 वर्षीय जॉनी की हाईटेंशन लाइन से टकराने के कारण मौत हो गई। करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसने के बाद उसे मुरादाबाद ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। जॉनी का परिवार इस हादसे से हताश और परेशान है।
थाना क्षेत्र में शादी समारोह के बाद बुधवार को टेंट उखाड़ते समय पाइप हाईटेंशन लाइन से टकराने से 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव ले गए। शहरिया निवासी गंगाराम का परिवार वैवाहिक कार्यक्रमों में हलवाई और टेंट लगाने का काम करता है। गांव निवासी जॉनी (16) भी उनके टेंट पर मजदूरी करता था। बुधवार को वह मूंढापांडे गांव में हरपाल सिंह के रिश्तेदार की बेटी की शादी में टेंट लगाने के लिए गया था। गुरुवार सुबह चार बजे टेंट उखाड़ रहा था। इसी दौरान टेंट का लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन से टकरा गया।
करंट की चपेट में आने से जॉनी गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद परिजन उसे मुरादाबाद ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिवार में मां अतलेश, पिता महेंद्र, भाई कोली और अंश व बहन अनामिका हैं। जॉन की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है।
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