ट्रेन की गेट पर खड़ा युवक ओएचई पोल से टकराया, मौत
मुजफ्फरपुर में अमृत भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे युवक सोचित कुमार की सराय स्टेशन के पास ओएचई पोल से टकराने से मौत हो गई। वह अपने चचेरे भाई गौरव के साथ दानापुर से सहरसा जा रहा था। घटना के बाद ट्रेन रुकी और मृतक की पहचान उसके भाई ने की। मामला रेल पुलिस में यूडी केस के रूप में दर्ज किया गया है।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। दानापुर से सहरसा जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक युवक की सराय स्टेशन के पास ओएचई पोल से टकराने से मौत हो गई। वह ट्रेन की गेट पर खड़े होकर बाहर झांक रहा था। इस दौरान वह ओएचई पोल से टकरा गया और रेलवे लाइन किनारे गिरा गया और उसकी मौत मौके पर हो गई। मृतक सहरसा के सलखुआ के गोरियारी का 25 वर्षीय सोचित कुमार था। उसके चचेरे भाई गौरव कुमार के बयान पर रेल थाना मुजफ्फरपुर में रविवार को यूडी केस दर्ज किया गया।
घटना का विवरण
रेल थाने को दिए आवेदन में गौरव ने बताया कि वे दोनों ट्रेन संख्या 11015 से दानापुर में सवार हुए थे। दोनों को सहरसा जाना था। सराय स्टेशन से ठीक पहले सोचित शौचालय गया। ट्रेन सराय स्टेशन पार की तो बोगी में हल्ला हुआ कि एक युवक बाहर गिर गया है। वह अपने भाई को खोजने लगा। इसबीच ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वह उतर गया और किसी तरह सराय स्टेशन पहुंचा। वहां से वह होम सिग्नल के पास किमी 11/4 के समीप पहुंचा जहां कुछ लोगों जमा थे। पास जाकर देखा तो एक युवक मृत पड़ा था। पुलिस जवानों की मदद से पहचान की तो वह शव सोचित का था।
पुलिस कार्रवाई
रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानेदार रंजीत कुमार ने बताया कि मामले सोचित के भाई गौरव के बयान पर यूडी केस दर्ज की गई है। दोनों सिकंदराबाद में एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। वहां से ट्रेन से दानापुर पहुंचे और फिर से वहां सहरसा जाने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस पकड़ी थी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग