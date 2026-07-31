एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीज की मौत
मध्यप्रदेश के मंडला जिले में सरकारी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह मामला 27 जुलाई का है, जब युवक को गुर्दे की बीमारी के इलाज के लिए एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सीएमएचओ ने जांच के आदेश दिए हैं।
मध्यप्रदेश के मंडला जिले का मामला, सीएमएचओ ने दिए जांच के आदेश मंडला (मप्र), एजेंसी। जिले के सरकारी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से एक मरीज की मौत हो गई। इसका वीडियो शुक्रवार को वायरल होने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. डीजे मोहंती ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। घटना 27 जुलाई की बताई जा रही है। मृतक 21 वर्षीय युवक गुर्दे की बीमारी से पीड़ित था। बताया जाता है कि बम्हनी थाना क्षेत्र के सुन्हेरा माल गांव का युवक जिला अस्पताल में नियमित डायलिसिस करा रहा था। 27 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर उसे बम्हनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे एंबुलेंस में ऑक्सीजन की सहायता देकर जिला अस्पताल भेजा।
परिजनों के अनुसार, जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में एम्बुलेंस की ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसके बाद युवक ने पिता की गोद में दम तोड़ दिया।
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