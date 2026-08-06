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कार और बाइक में हुई टक्कर, बाइक सवार दो युवकों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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बेलहर के रुधौली-दुर्गाजोत मार्ग पर तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत में दो युवकों की मृत्यु हो गई। एक युवक मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है।

कार और बाइक में हुई टक्कर, बाइक सवार दो युवकों की मौत

बेलहर, हिन्दुस्तान संवाद। बेलहर थाना क्षेत्र के रुधौली-दुर्गाजोत मार्ग पर सुरसा चमनजोत के पास बुधवार को तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दम तोड़ दिया। दूसरे को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल भेजा गया। उसने वहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद कार चालक वाहन समेत फरार हो गया, हालांकि उसकी कार का नंबर प्लेट घटनास्थल पर गिर जाने से पुलिस वाहन की पहचान में जुट गई है।

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मृतकों की पहचान

बालेपार निवासी आशीष कुमार (22) पुत्र चंद्रभान और रंजीत (20) पुत्र केशव बुधवार दोपहर बाइक से राजघाट की तरफ से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रुधौली की ओर से तेज गति से आ रही कार ने उनकी बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आशीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पीआरवी टीम और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायल रंजीत को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटनास्थल पर गिरे नंबर प्लेट के आधार पर फरार कार और उसके चालक की तलाश की जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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दिल्ली में मजदूरी करते थे दोनों युवक

मृतक रंजीत चार भाइयों में तीसरे नंबर का था। उसने पिछले वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी और उसके बाद रोजगार की तलाश में दिल्ली जाकर मजदूरी करने लगा था। वहीं आशीष कुमार तीन भाइयों में सबसे छोटा था। वह भी दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। कुछ दिन पहले ही दोनों युवक अपने घर आए थे। उनकी असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है।

प्रश्नोत्तर

दुर्घटना कब और कहाँ हुई?
दुर्घटना बुधवार को बेलहर थाना क्षेत्र के रुधौली-दुर्गाजोत मार्ग पर हुई।
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