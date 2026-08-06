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किसान पथ पर कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार डीसीएम, चालक-परिचालक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में बीती रात किसान पथ पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक डीसीएम आगे चल रहे कंटेनर से जा टकराई।

किसान पथ पर कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार डीसीएम, चालक-परिचालक की मौत
किसान पथ पर कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार डीसीएम, चालक-परिचालक की मौत

अंकुर राज किशोर, सरोजनीनगर(लखनऊ),संवाददाता। सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में बीती रात किसान पथ पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक डीसीएम आगे चल रहे कंटेनर से जा टकराई। इस भीषण टक्कर में डीसीएम के चालक और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात करीब 11 बजे हरदोई रोड की ओर से एक कंटेनर किसान पथ होते हुए बिजनौर की तरफ जा रहा था, जिसके ठीक पीछे एक डीसीएम भी तेज रफ्तार में चल रही थी। इसी दौरान सरोजनीनगर थाना क्षेत्र के पिपरसण्ड गांव स्थित गहरु अंडरपास के पास किसान पथ पर सड़क किनारे एक अन्य डीसीएम खराब खड़ी थी। उसे बचाने के लिए कंटेनर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम सीधे कंटेनर में जा घुसी。

हादसे का विवरण

इस भीषण हादसे में डीसीएम का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें चालक व क्लीनर दोनों फंस गए। मृतकों की पहचान जालौन जिले के कुठौंद थाना अंतर्गत बरियारपुर निवासी शैलेंद्र पुत्र वकील (39) और उसी गांव के निवासी क्लीनर राजा भैया पुत्र स्व. लाल जी (35) के रूप में हुई है।

मौके पर बचाव कार्य

घटना की जानकारी राहगीरों ने तुरंत पुलिस और फायर कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही सरोजनीनगर फायर स्टेशन से एफएसओ सुमित प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक दमकल गाड़ी व रेस्क्यू यूनिट मौके पर पहुंची और चालक व क्लीनर को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया, लेकिन शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं। इसके बाद आलमबाग से एक अतिरिक्त रेस्क्यू यूनिट और हजरतगंज से एमडीआरवी को भी बुलाया गया, साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। संयुक्त प्रयासों से टीमों ने डीसीएम का केबिन काटकर बुरी तरह लहूलुहान चालक और क्लीनर को बाहर निकाला।

घायलों की हालत

गंभीर हालत में दोनों को तुरंत लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की विस्तृत जांच में जुट गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

इस हादसे में कितने लोग मारे गए?
इस हादसे में डीसीएम के चालक और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई।
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