मूरतगंज में जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों ने किया हंगामा
बुधवार रात मूरतगंज के अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस जांच कर रही है। डॉक्टर और अस्पताल संचालक घटना के बाद मौके से फरार हो गए।
भरवारी, हिन्दुस्तान संवाद संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मूरतगंज कस्बे में बुधवार की रात लगभग 9:00 बजे मूरतगंज स्थित एक अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी होने पर मूरतगंज चौकी के साथ संदीपन घाट थाना भी पुलिस मौके पर पहुंची और जाट पड़ताल में जुटी हुई है।सरायअकिल थाना क्षेत्र के तरनी पर गांव निवासी 24 वर्षीय करन की पत्नी नेहा को बुधवार की शाम को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन मूरतगंज स्थित लक्ष्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर रेफर करने की तैयारी कर रहे थे कि इसी दौरान जच्चा- बच्चा की मौत हो गई।
मौत की जानकारी होते ही परिजन बिलखने लगे। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप था कि ऑक्सीजन आदि का इंतजाम अस्पताल वालों की तरह से नहीं किया गया। जिसके चलते ये घटना हुई। फिलहाल मामले कि सूचना पर पुलिस पहुंची है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद से अस्पताल में मौजूद डाक्टर व संचालक मौके से फरार हो गए।
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