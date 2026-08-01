Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रक में घुसी कार, मासूम समेत दो की मौत, तीन गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
Follow us on Google News
share

पचदेवरा थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार चालक और उसके ढाई वर्षीय बेटे की मौत हो गई। तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रक में घुसी कार, मासूम समेत दो की मौत, तीन गंभीर

पचदेवरा/पाली (हरदोई)। पचदेवरा थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चालक वाहन में ही फंस गया और तड़पते हुए उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार में सवार ढाई वर्षीय मासूम ने भी दम तोड़ दिया, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार आलोक मिश्रा पुत्र सुरेश मिश्रा दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। वह अपनी पत्नी पूजा मिश्रा, पुत्र ढाई वर्षीय हार्दिक उर्फ आदविक मिश्रा और ससुर जटाशंकर शुक्ला पुत्र त्रिलोकीनाथ शुक्ला के साथ अर्टिगा कार से शुक्रवार रात जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र स्थित जामताल गांव अपने घर किसी कार्यक्रम में जा रहे थे।

कार को पवन शुक्ला चला रहे थे। शनिवार सुबह पचदेवरा थाना क्षेत्र में फतेहपुर गांव के निकट गंगा एक्सप्रेसवे के पोल संख्या 271 पर उनकी कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखचे उड़ गए और चालक पवन शुक्ला वाहन में ही फंस गए। कार को काटकर चालक पवन शुक्ला को पचदेवरा पुलिस ने बाहर निकलवाया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस की मदद से सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाली भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने हार्दिक और पवन को मृत घोषित कर दिया। वहीं आलोक मिश्रा, पूजा मिश्रा और जटाशंकर शुक्ला की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार आलोक और पूजा की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पाली थाना पुलिस ने चालक पवन शुक्ला और मासूम हार्दिक उर्फ आदविक के शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक पाली विजय कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ सीएचसी पाली पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। पचदेवरा थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hardoi News Hardoi Latest News Ganga Expressway
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।