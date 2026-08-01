गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रक में घुसी कार, मासूम समेत दो की मौत, तीन गंभीर

पचदेवरा/पाली (हरदोई)। पचदेवरा थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार चालक वाहन में ही फंस गया और तड़पते हुए उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार में सवार ढाई वर्षीय मासूम ने भी दम तोड़ दिया, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार आलोक मिश्रा पुत्र सुरेश मिश्रा दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। वह अपनी पत्नी पूजा मिश्रा, पुत्र ढाई वर्षीय हार्दिक उर्फ आदविक मिश्रा और ससुर जटाशंकर शुक्ला पुत्र त्रिलोकीनाथ शुक्ला के साथ अर्टिगा कार से शुक्रवार रात जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र स्थित जामताल गांव अपने घर किसी कार्यक्रम में जा रहे थे।

कार को पवन शुक्ला चला रहे थे। शनिवार सुबह पचदेवरा थाना क्षेत्र में फतेहपुर गांव के निकट गंगा एक्सप्रेसवे के पोल संख्या 271 पर उनकी कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखचे उड़ गए और चालक पवन शुक्ला वाहन में ही फंस गए। कार को काटकर चालक पवन शुक्ला को पचदेवरा पुलिस ने बाहर निकलवाया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस की मदद से सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाली भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने हार्दिक और पवन को मृत घोषित कर दिया। वहीं आलोक मिश्रा, पूजा मिश्रा और जटाशंकर शुक्ला की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार आलोक और पूजा की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पाली थाना पुलिस ने चालक पवन शुक्ला और मासूम हार्दिक उर्फ आदविक के शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक पाली विजय कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ सीएचसी पाली पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। पचदेवरा थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।