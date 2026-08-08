बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में घुसी कार, दो की मौत, तीन घायल

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में घुसी कार, दो की मौत, तीन घायल
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए एक भीषण हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। कार सवार लोग झांसी से बरेली उर्स में शामिल होने जा रहे थे। टक्कर के कारण तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर शनिवार को अछल्दा थाना क्षेत्र की इटैली चौकी के पास खड़े ट्रक में पीछे से कार घुस गई। भीषण टक्कर में कार सवार एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कार सवार झांसी से बरेली में आयोजित उर्स में शामिल होने जा रहे थे। हादसा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 277.8 पर हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग फंस गए। पुलिस और यूपीडा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकालकर सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। झांसी में उन्नाव गेट चौकी के पास रहने वाले पांच लोग स्विफ्ट डिजायर कार से शनिवार को बरेली जा रहे थे। कार में 50 वर्षीय मोहम्मद जमाल, 45 वर्षीय मोहम्मद फिरोज, 62 वर्षीय शकीला बानो, 45 वर्षीय रेहाना बानो और आठ वर्षीय ताहिरा बानो सवार थीं। इटेली चौकी क्षेत्र में पहुंचने पर कार एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। जोरदार टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कार में फंसे लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग भी मदद के लिए पहुंचे। हादसे की सूचना पर डायल-112 पुलिस के साथ कुदरकोट थाना प्रभारी अमर बहादुर, इटैली चौकी प्रभारी विपिन पाल और यूपीडा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। क्षतिग्रस्त कार में फंसे पांचों लोगों को मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। यूपीडा की एंबुलेंस से सभी को सैफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने मोहम्मद जमाल और शकीला बानो को मृत घोषित कर दिया। मोहम्मद फिरोज की हालत गंभीर होने पर इलाज शुरू किया गया। रेहाना बानो और आठ वर्षीय ताहिरा बानो को मामूली चोटें आई हैं। हादसे की जानकारी पर यूपीडा के सीएसओ विजय सिंह भी सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचे। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस हादसे के कारणों के साथ एक्सप्रेसवे पर ट्रक किन परिस्थितियों में खड़ा था, इसकी भी जांच कर रही है.
उर्स में शामिल होने की खुशी मातम में बदली
कार सवार सभी लोग झांसी से बरेली में आयोजित उर्स में शामिल होने के लिए निकले थे। सफर के दौरान इटैली चौकी क्षेत्र में अचानक हुए हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। कार में महिला और आठ वर्षीय बच्ची भी सवार थीं। हादसे की सूचना झांसी में परिजनों तक पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। परिजन सैफई के लिए रवाना हुए। एक साथ दो लोगों की मौत और तीन के घायल होने से परिवार सदमे में है.
खड़े ट्रक ने फिर खड़े किए सुरक्षा पर सवाल
एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में कार के सड़क पर खड़े ट्रक में पीछे से टकराने की बात सामने आई है। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर वाहन खड़ा करने के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन का सवाल भी खड़ा हो गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ट्रक किस कारण से वहां खड़ा था और उसके चालक ने पीछे से आने वाले वाहनों को सचेत करने के लिए संकेतक या अन्य सुरक्षा इंतजाम किए थे अथवा नहीं। दुर्घटना के वास्तविक कारण जांच के बाद स्पष्ट होंगे.
वर्जन
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 277.8 पर कार के ट्रक से टकराने की घटना हुई है। हादसे में मोहम्मद जमाल और शकीला बानो की मौत हुई है। अन्य घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। दुर्घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
— विजय सिंह, सीएसओ, यूपीडा
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