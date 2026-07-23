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मामा की बेटी शादी में जा रहा था धर्मेंद्र, खुशियां मातम में बदलीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इटावा के आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण कार दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में से एक 25 वर्षीय धर्मेंद्र था, जो अपने परिवार के साथ शादी में शामिल होने जा रहा था। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

मामा की बेटी शादी में जा रहा था धर्मेंद्र, खुशियां मातम में बदलीं

इटावा। आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे पर सराय जलाल ओवरब्रिज के पास बुधवार देर शाम तेज रफ्तार कार तेज के कारण हुए भीषण हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों की हालत में अब सुधार है। हादसे में ऑटो सवार 25 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र रमेश चंद्र करहल, जिला मैनपुरी की मौत हो गई थी। हादसे में एक अज्ञात बुजुर्ग की भी जान चली गई थी। धर्मेंद्र के परिवार ने बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ बकेवर क्षेत्र में मामा की बेटी की शादी में शामिल होने जा रहे थे।

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शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। धर्मेंद्र दो भाइयों में सबसे छोटे थे और मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जांच में कार की तेज रफ्तार को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है।

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