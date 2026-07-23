ओडिशा: शादी में जा रही गाड़ी तालाब में गिरी, पांच की मौत
ओडिशा के ढेंकनाल में एक शादी में जा रही गाड़ी तालाब में गिर गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना गाड़ी के संतुलन बिगड़ने के कारण हुई। मृतकों की पहचान राम साहू, अविनाश साहू, राकेश कुमार साहू, चंद्रकांत स्वाइन और अभिजीत साहू के रूप में की गई। दो लोगों को बचा लिया गया।
ढेंकनाल, एजेंसी। ओडिशा के ढेंकनाल में शादी में जा रही एक गाड़ी बेकाबू होकर तालाब में गिर गई, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं, दो लोगों को बचा लिया गया। पुलिस ने बताया कि गाड़ी के संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान राम साहू, अविनाश साहू, राकेश कुमार साहू, चंद्रकांत स्वाइन और अभिजीत साहू के रूप में हुई है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तालाब में डूबी गाड़ी को बाहर निकाला।
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