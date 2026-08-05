सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौत, तीन घायल
चित्तूर में एक दुर्घटना में कर्नाटक से तिरुपति जाते समय एक कार के टायर फटने से कार पलट गई। इस हादसे में दो महिलाओं, गौतमी और मनसा, की जान चली गई, जबकि गौतमी के पति और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना चित्तूर जिले के कोटा एक्सप्रेस हाईवे पर हुई।
चित्तूर, एजेंसी। कर्नाटक से आंध्र प्रदेश के तिरुपति जा रही एक कार टायर फटने के बाद पलट गई। हादसे में दो महिलाओं की जान चली गई, जबकि तीन घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, एक परिवार कर्नाटक से तिरुपति जा रहा था। चित्तूर जिले में कोटा एक्सप्रेस हाईवे पर रामपुरम के पास अचानक कार का टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई। कार सवार गौतमी और मनसा की जान चली गई, जबकि गौतमी के पति और दो अन्य गंभीर घायल हैं। ये लोग तिरुपति के रहने वाले थे।
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