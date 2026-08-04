उन्नाव के शिक्षक समेत दो की जौनपुर में कार हादसे में मौत

उन्नाव जिले में सोमवार सुबह एक कार हादसे में दो शिक्षक और एक स्टेनो की मौत हो गई। सभी लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लौट रहे थे कि उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में दो अन्य लोग घायल भी हुए हैं।

उन्नाव, संवाददाता। जौनपुर जिले में सोमवार सुबह एक कार हादसे में उन्नाव के शिक्षक और स्टेनो की मौत हो गई। दो शिक्षक और भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष घायल हो गए। सभी लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन कर जौनपुर होते हुए उन्नाव लौट रहे थे।

हादसे का विवरण पुलिस के अनुसार, उन्नाव जिले के पांच लोग कार से काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सोमवार सुबह वाराणसी-जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए वाया जौनपुर उन्नाव लौट रहे थे। जौनपुर जिले के थानाक्षेत्र बक्शा के कुल्हनामऊ गांव स्थित नेता ढाबा के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से उनकी कार भिड़ गई। हादसे में आवास-विकास कॉलोनी निवासी अखिलेश कुमार शुक्ल, गांधीनगर मोहल्ला निवासी कोर्ट में स्टोनो अंकित शुक्ल व उनके भाई भाजयुमो उपाध्यक्ष शोभित शुक्ल, ईदगाह रोड निवासी शिक्षक शोभित श्रीवास्तव, माखी थाने के बेलंदखेड़ा गांव निवासी शिक्षक संदीप मिश्र घायल हो गए। घायलों को बक्शा थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने स्टोनो अंकित शुक्ल और सिकंदरपुर कर्ण ब्लाक के कंपोजिट स्कूल मवैया छेरिया में तैनात शिक्षक अखिलेश शुक्ल को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि अंकित शुक्ला सीजेएम के कोर्ट में स्टोनो थे। छह माह पहले औरैया से स्थानांतरित होकर उन्नाव कोर्ट में ज्वाइन किया था। बक्शा थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कार और ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है। हादसे की सूचना परिजनों को भेजी गई है।

शिक्षकों के परिवारों की स्थिति अंकित छह माह पहले औरैया से स्थानांतरित होकर आया था: अंकित शुक्ला सीजेएम के कोर्ट में स्टोनो थे। छह माह पहले औरैया से स्थानांतरित होकर उन्नाव कोर्ट में ज्वाइंन किया था। वकील पिता प्रमोद शुक्ल की करीब आठ माह पहले मौत हो गई थी। बेटे की मौत को लेकर मां रमा शुक्ला व भाइयों में शोभित व हर्षित रो-रोकर बेहाल होते रहे। हादसे में जख्मी शोभित प्राइवेट नौकरी करता था।

अखिलेश कुमार शुक्ल का जीवन अखिलेश बदरका के थे मूलनिवासी : बाबा के दर्शन कर घर आ रहे आवास विकास निवासी शिक्षक अखिलेश कुमार शुक्ल मूलत: बदरका गांव के मूल निवासी था। यह सिकंदरपुर कर्ण ब्लाक के कंपोजिट विद्यालय मवैया छेरिया में तैनात थे। यह अपने पीछे पत्नी अंजली और दो बेटियां उर्षिता एवं पीहू को रोता बिलखता अपने पीछे छोड़ गए है। मृतक अखिलेश के भाई मुकेश की करीब 12 साल पहले ही मौत हो गई थी। एक शादीशुदा बहन रुचि शुक्ला है। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष अभिषेक मिश्र, मनोज यादव, उदय प्रकाश, ठाकुरदीन, अशोक यादव आदि ने गहरा शोक व्यक्त किया है।