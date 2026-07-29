स्लीपर बस खड़े ट्रक में घुसी, दो की मौत, 30 घायल

झांसी-कानपुर नेशनल हाइवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस के ट्रक से टकराने से चालक सहित दो की मौत हो गई। करीब 30 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनमें 15 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा रात 1.30 बजे हुआ जब बस अचानक ट्रक में घुसी। परिवार दादी की अस्थियां विसर्जित करके लौट रहा था।

झांसी। झांसी-कानपुर नेशनल हाइवे पर पारीछा पावर प्लांट के सामने इलाहाबाद से मप्र के विदिश जा रही तेज रफ्तार श्रद्धालुओं से भरी स्लीपर बस किनारे खड़े ट्रक में घुस गई। हादसे में केबिन में फंसकर चालक समेत दो की मौत हो गई। जबकि करीब 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां 15 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस में सवार अधिकांश लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रयागराज से डबल डेकर स्लीपर क्लास बस स्नान कराकर श्रद्धालुओं को लेकर विदिशा लेकर जा रही थी। बस को अशोक नगर निवासी इस्लाम बेग बेटा निसार बेग चला रहा था। इसके अलावा उसमें करीब 50 लोग सवार थे और गहरी नींद में सो रहे थे। रात करीब 1.30 बजे जैसे ही इस्लाम झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के पारीछा पावर प्लांट के पास पहुंचा। तभी उसे झपकी आ गई। जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि बस के परखचे उड़ गए। अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें फंसकर इस्लाम समेत करीब 30 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। सूचना पर सीओ सिटी प्रिया सिंह, बड़ागांव थाना पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला गया। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां इस्लाम व मुसापिुर कन्ना निवासी विदिशा को मृत घोषित कर दिया। जबकि 15 की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है। सीओ सदर प्रिया सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। ट्रक ब्रेक डाउन होने के कारण खड़ा था। चारो तरफ सेफ्टी ऑपरेटर्स भी लगे थे। संभवता: बस चालक की नींद आने की वजह से हादसा हुआ है। घायलों को इलाज कराया जा रहा है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

दादी की अस्थियां विसर्जित कर लौट रहा परिवार हादसे में अशोक के परिवार और नाते-रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो हैं। घायल मुसाफिर मिथुन ने बताया कि दादी का निधन हो गया था। उनके फूल लेकर इलाहाबाद गए थे। वहां से राजी-खुशी से अपने घर के लिए रवाना हुए थे। बताया, उनके साथ करीब आठ लोग थे। टक्कर के बाद पूरी गाड़ी में लोग इधर-उधर गिरे। कई ऊपर उछलकर नीचे गिरे जिससे गंभीर चोटें आई। बताया, साथ के करीब छह लोग की हालत गंभीर है.

हादसे के गाड़ी लाइटें बंद ने फैलाई दहशत टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद लाइटें टूट गईं। गाड़ी के अंदर की भी बत्ती गुल हो गई। गुप अंधेरे में चीख रहे लोगों से दहशत फैल गई। कुछ कम चोटिल लोगों ने अपने मोबाइल से टार्च जलाई तक भी मुसाफिर दहशत में रहे। वह किसी तरह बाहर निकलना चाहते थे। यहां गेट खोलने की कोशिश तो वह टेड़ा होने की वजह से फंस गया था। लिहाजा, मुसाफिरों को बस के अंदर ही रहना पड़ा.

नींद में तेज आवाज से मची चीख-पुकार झांसी-कानपुर एनएच पर हुए भीषण हादसे ने लोगों का दिल दहला दिया। जिस वक्त वक्त खड़े ट्रक में घुसी तो सभी मुसाफिर गहरी नींद में सोए थे। पारीछा पावर प्लांट के तेज आवाज हुई और चीख-पुकार मच गई। कई तो नींद ऊपर से नीचे गिरे और रोने-बिलखने लगे। एक-दूसरे ऊपर सवारियां गिरने से कई घायल हो गए। यहीं नहीं बस का अगला बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिससे अगली, निचली और ऊपरी सीटों पर सवार मुसाफिर संभल भी नहीं सके और गंभीर रूप से घायल हो गए। आधी रात के बाद पूरा हाइवे चीख-पुकारों से दहल उठाया.

स्टेयरिंग काटकर निकाला गया चालक s्लीपर बस ट्रक से इतनी तेजी से टकराई कि उसके परखचे उड़ गए। बस चालक इस्लाम बेग स्टीयरिंग में बुरी तरह फंस गया। सूचना मिलते ही थाना बड़ागांव पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों के साथ रेस्क्यू शुरू किया गया। कई एंबुलेंस मौके पर बुलाई गइ्र। भारी मशक्कत के बाद बस के हिस्सों को काटकर ड्राइवर और फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दो की मौतों के बाद अन्य घायलों का इलाज जारी है.

ब्रेक डाउन में खड़े ट्रक के सेफ्टी ऑपरेटर्स भी नहीं दिखे हादसे में करीब 15 लोग घायल हैं। जबकि 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सीओ सदर प्रिया सिंह ने बताया कि नेशनल हाइवे पर जिस ट्रक से टक्कर हुई वह ब्रेकडाउन में खड़ा था। चारों तरफ सेफ्टी ऑपरेटर्स लगे थे। पर, बस चालक को नींद आने से हादसा हुआ है। फिर भी जांच की जा रही है.

मृतकों के परिवारों में मचा कोहराम हादसे में बस चालक इस्लाम और मुसाफिर कन्ना नायक की मौत हो गई। जैसे ही यह खबर उनके परिजनों को लगी तो कोहराम मच गया। आनन-फानन में वह घटना स्थल की तरफ दौड़े। लेकिन, तब तक काफी देर हो चुकी थी। उनके परिवार में दो बेटे व एक बेटी हैं। उनकी मौत की खबर सुनकर वह रोने-बिलखने लगे। वहीं उनकी मौत के बाद बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। वहीं इस्लाम के घर पर भी खबर की गई। परिजन झांसी के लिए रवाना हो गए हैं.