हिमाचल प्रदेश में निजी बस पलटने से सात लोगों की मौत, 11 घायल
चंबा जिले में शनिवार सुबह एक निजी बस पलटने से सात यात्रियों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने दुःख व्यक्त किया और आर्थिक सहायता की घोषणा की। एनडीआरएफ और स्थानीय लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं।
चंबा जिले के बैरागढ़ पटवार क्षेत्र में चालुंज मोड़ के पास पलटी निजी बस घायलों को चंबा राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया
शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार सुबह सवा सात बजे एक निजी बस पलटकर नीचे की सड़क पर जा गिरी। हादसे में सात यात्रियों की मौत और 11 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीड़ितों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए आर्थिक सहायता की घोषणा की है।
हादसे का विवरण
यह हादसा उस समय हुआ जब बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। बैरागढ़-तीसा मार्ग पर बैरागढ़ पटवार क्षेत्र में चालुंज मोड़ के पास बस पलट गई। चुराह घाटी का 27 किलोमीटर लंबा यह पहाड़ी मार्ग बेहद संकरा है और कई जगह गहरी खाइयां हैं। यह मार्ग ऊंचाई पर स्थित साच दर्रे की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों में से एक है।
चाहिए जा रहा बचाव कार्य
एनडीआरएफ चला रही खोज अभियान :
चंबा के एसपी विजय सकलानी के अनुसार, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बस में कुल कितने लोग सवार थे। यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। एसपी ने बताया कि घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन सेवा और राजस्व विभाग के कर्मियों का दल बचाव कार्य में जुटा है।
पीड़ितों की जानकारी
चंबा के हैं सभी पीड़ित :
मृतकों की पहचान 50 वर्षीय जगदेव, 35 वर्षीय देशराज, 24 वर्षीय जहदेही, 43 वर्षीय हरदेही, 34 वर्षीय नीलम, 35 वर्षीय बस चालक रूप सिंह और 39 वर्षीय परिचालक तेजसिंह के रूप में हुई है। सभी चंबा जिले के चुराह क्षेत्र के रहने वाले थे। घायलों में करण सिंह, सुष्मिता, पानो देवी, धानी, धर्मो देवी और विजय कुमार के अलावा पांच नाबालिग-प्रियंका, हर्षा, काव्या, अप्रित और नेहा शामिल हैं। घायल 11 लोगों में से छह को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें चंबा राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया है।
जांच की प्रक्रिया
एक हफ्ते में 78 की मौत :
पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को घायलों का उचित उपचार करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में मौजूदा मानसून के दौरान 30 जून से सात अगस्त तक सड़क हादसों में 78 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय प्रधान मंधी राणा ने बताया कि बचाव अभियान जारी है। सड़क के बीचोंबीच उलटी पड़ी बस के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें स्थानीय लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं。
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