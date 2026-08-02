भिवंडी से हिन्दूनगर पहुंचा दो सगे भाइयों शव, मचा कोहराम
महाराष्ट्र के भिवंडी में एक बिल्डिंग के गिरने से दो सगे भाई अशोक कुमार और राकेश कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटी और परिवार में शोक का माहौल है। विधायक अबू आसिम आजमी ने मृतक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है।
मेहनौन, संवाददाता । महाराष्ट्र के भिवंडी में गुरुवार की रात बिल्डिंग भर-भराकर गिर गई थी । इस हादसे में इटियाथोक के दो सगे भाइयों की मलबे मे दबने से मौत हो गई थी। रविवार की सुबह करीब सात बजे जब दोनों भाइयों का शव हिन्दूनगर गांव पहुंचा तो लोग अन्तिम दर्शन के लिए दौड़ पड़े। शव के अन्तिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। गांव में कोहराम मच गया और लोग शव देखकर बिलख - बिलखकर रोने लगे। विकास खण्ड इटियाथोक के ग्राम पंचायत हिन्दूनगर खास के मजरा करीम नगर के रहने वाले सगे दो भाई अशोक कुमार (34) व राकेश कुमार (26) पुत्रगण सहतू की बिल्डिंग के मलबे में दबने से मौत हो गई थी। इस हादसे में मृतक अशोक कुमार के मामा के दो सगे बेटे कृष्ण कुमार (34) एवं मुकेश (25) की भी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि भिवंडी के कोहिनूर अपार्टमेंट में बने जर्जर चार मंजिला बिल्डिंग में दो सगे भाई अशोक कुमार, राकेश कुमार एवं उनके मामा के बेटे कृष्ण कुमार एवं मुकेश अन्य मजदूरों के साथ उसी बिल्डिंग में कार्य करने के लिए गए हुए थे। सभी लोग राजगीर का काम करते थे। कार्य के दौरान ही पूरी बिल्डिंग भर-भराकर गिर गई और उसमें कई लोग दब गए थे। जिसमें हिन्दूनगर निवासी भी दो सगे भाइयों की मौत हो गई थी। मृतक अशोक कुमार की शादी हो गई थी उनके साथ उनकी पत्नी सीमा बेटी शिवानी (12) बेटा शुभम (9) सत्यम (6) और उनका छोटा भाई राकेश कुमार मुंबई में रहकर राजगीर का काम करते थे। राकेश कुमार की शादी नहीं हुई थी। रविवार की सुबह जब दोनों जवान बेटे का शव घर पहुंचा तो बूढ़े बाप सहतू की पथरीली आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वहीं दो जवान बेटे को खोने के गम में मां श्यामपति दोनों बेटे के शवों को चूम रहीं थीं। हादसे से पूरे करीमनगर गांव में ग़म का माहौल छाया हुआ है।
शोक का माहौल
प्रधान प्रतिनिधि सिरताज खान ने बताया दो सगे भाइयों का अन्तिम संस्कार गांव से दूर एक बाग में किया गया। बड़े बेटे अशोक कुमार के शव को मासूम बेटे शिवम एवं छोटे बेटे राकेश कुमार के शव को पिता सहतू ने मुखाग्नि दी। अन्तिम संस्कार के दौरान मौजूद सैकड़ों लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे।
जवान दो बेटे के मौत से टूटी उम्मीद : हादसे में दोनों बेटे अशोक कुमार एवं राकेश कुमार की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दर्दनाक हादसे में दोनों भाइयों की मौत से परिवार के भरण पोषण के लिए अब कोई नहीं बचा। गांव में जो खेत है बूढ़े पिता सहतू उसी में खेती का कार्य करते हैं। परिवार की सारी उम्मीद अब केवल सपने तक ही सीमित रह चुकी है।
विधायक का सहानुभूति
गोवंडी के विधायक अबू आसिम आजमी ने दिखाई दिखाई मानवता : भिवंडी में जर्जर बिल्डिंग गिरने की खबर सुनते ही महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं गोवंडी से विधायक अबू आसिम आजमी ने बिल्डिंग के मलबे से दबने से हुई मौत पर आर्थिक सहायता की मांग के साथ जर्जर बिल्डिंग में काम करवा रहे ठेकदार के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। विधायक अबू आसिम आजमी ने बिल्डिंग के मलबे से गोंडा के दो मजदूर अशोक कुमार, राकेश कुमार एवं बलरामपुर के दो मजदूर कृष्ण कुमार एवं मुकेश कुमार के शव को भेजने के लिए अपने व्यक्तिगत खर्चे पर दो वातानुकूलित एम्बुलेंस की व्यवस्था कर चारों शवों को उनके पैतृक गांव भेजने का काम किया।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें