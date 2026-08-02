भिवंडी से हिन्दूनगर पहुंचा दो सगे भाइयों शव, मचा कोहराम

मेहनौन, संवाददाता । महाराष्ट्र के भिवंडी में गुरुवार की रात बिल्डिंग भर-भराकर गिर गई थी । इस हादसे में इटियाथोक के दो सगे भाइयों की मलबे मे दबने से मौत हो गई थी। रविवार की सुबह करीब सात बजे जब दोनों भाइयों का शव हिन्दूनगर गांव पहुंचा तो लोग अन्तिम दर्शन के लिए दौड़ पड़े। शव के अन्तिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। गांव में कोहराम मच गया और लोग शव देखकर बिलख - बिलखकर रोने लगे। विकास खण्ड इटियाथोक के ग्राम पंचायत हिन्दूनगर खास के मजरा करीम नगर के रहने वाले सगे दो भाई अशोक कुमार (34) व राकेश कुमार (26) पुत्रगण सहतू की बिल्डिंग के मलबे में दबने से मौत हो गई थी। इस हादसे में मृतक अशोक कुमार के मामा के दो सगे बेटे कृष्ण कुमार (34) एवं मुकेश (25) की भी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि भिवंडी के कोहिनूर अपार्टमेंट में बने जर्जर चार मंजिला बिल्डिंग में दो सगे भाई अशोक कुमार, राकेश कुमार एवं उनके मामा के बेटे कृष्ण कुमार एवं मुकेश अन्य मजदूरों के साथ उसी बिल्डिंग में कार्य करने के लिए गए हुए थे। सभी लोग राजगीर का काम करते थे। कार्य के दौरान ही पूरी बिल्डिंग भर-भराकर गिर गई और उसमें कई लोग दब गए थे। जिसमें हिन्दूनगर निवासी भी दो सगे भाइयों की मौत हो गई थी। मृतक अशोक कुमार की शादी हो गई थी उनके साथ उनकी पत्नी सीमा बेटी शिवानी (12) बेटा शुभम (9) सत्यम (6) और उनका छोटा भाई राकेश कुमार मुंबई में रहकर राजगीर का काम करते थे। राकेश कुमार की शादी नहीं हुई थी। रविवार की सुबह जब दोनों जवान बेटे का शव घर पहुंचा तो बूढ़े बाप सहतू की पथरीली आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वहीं दो जवान बेटे को खोने के गम में मां श्यामपति दोनों बेटे के शवों को चूम रहीं थीं। हादसे से पूरे करीमनगर गांव में ग़म का माहौल छाया हुआ है।