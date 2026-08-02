महाराष्ट्र के भिवंडी में एक बिल्डिंग गिरने से इटियाथोक के दो भाइयों की मौत हो गई। इस हादसे में अन्य लोगों की भी जान गई। शवों के अंतिम दर्शन के लिए गांव में लोगों की भीड़ उमड़ी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि दोनों भाई परिवार का भरण-पोषण करते थे।

भिवंडी से पहुंचा दो सगे भाइयों शव, मचा कोहराम

मेहनौन (गोंडा)। महाराष्ट्र के भिवंडी में गुरुवार की रात बिल्डिंग भर-भराकर गिर गई थी । इस हादसे में इटियाथोक के दो सगे भाइयों की मलबे मे दबने से मौत हो गई थी। रविवार की सुबह करीब सात बजे जब दोनों भाइयों का शव गांव पहुंचा तो लोग अन्तिम दर्शन के लिए दौड़ पड़े। शव के अन्तिम दर्शन के लिए लोगो का तांता लगा रहा। विकास खण्ड इटियाथोक के ग्राम पंचायत हिन्दूनगर खास के मजरा करीम नगर के रहने वाले सगे दो भाई अशोक कुमार (34) पुत्र सहतू, राकेश कुमार (26) की बिल्डिंग के मलबे में दबने से मौत हो गई थी।

इस हादसे में मृतक अशोक कुमार के मामा के दो सगे बेटे कृष्ण कुमार (34) एवं मुकेश (25) की भी मौत हो गई थी।भिवंडी के कोहिनूर अपार्टमेंट में बने जर्जर चार मंजिला बिल्डिंग में दो सगे भाई अशोक कुमार, राकेश कुमार एवं उनके मामा के बेटे कृष्ण कुमार एवं मुकेश अन्य मजदूरों के साथ उसी बिल्डिंग में कार्य करने के लिए गए हुए थे। सभी लोग राजगीर का काम करते थे। कार्य के दौरान ही पूरी बिल्डिंग भर-भराकर गिर गई और उसमें कई लोग दब गए थे। मृतक अशोक कुमार की शादी हो गई थी उनके साथ उनकी पत्नी सीमा बेटी शिवानी (12) बेटा शुभम (9) सत्यम (6) और उनका छोटा भाई राकेश कुमार मुंबई में रहकर राजगीर का काम करते थे। राकेश कुमार की शादी नहीं हुई थी। रविवार की सुबह जब दोनों जवान बेटे का शव घर पहुंचा तो बूढ़े बाप सहतू की पथरीली आंखे जवान बेटे को ढूंढ रही थी वही हादसे में दो जवान बेटे को खोने के गम में मां श्यामपति दोनो बेटे के शवों को चूम रही थी। हादसे से पूरे करीमनगर गांव में ग़म का माहौल छाया हुआ है।

पारिवारिक संकट प्रधान प्रतिनिधि सिरताज खान ने बताया दो सगे भाइयों का अन्तिम संस्कार गांव से दूर एक बाग में किया गया। बड़े बेटे अशोक कुमार के शव को मासूम बेटे शिवम एवं छोटे बेटे राकेश कुमार के शव को पिता सहतू ने मुखाग्नि दी। अन्तिम संस्कार के दौरान मौजूद सैकड़ों लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे।

जवान दो बेटे के मौत से टूटी उम्मीद : हादसे में दोनों बेटे अशोक कुमार एवं राकेश कुमार की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनो भाई मुम्बई में रहकर मजदूरी कर घर एवं परिवार का खर्च चलाते थे। दर्दनाक हादसे में दोनों भाइयों की मौत से परिवार के भरण पोषण के लिए अब कोई नहीं बचा। गांव में जो खेत है बूढ़े पिता सहतू उसी में खेती का कार्य करते है। परिवार की सारी उम्मीद अब केवल सपने तक ही सीमित रह चुकी है।

मानवता की मिसाल गोवंडी के विधायक अबू आसिम आजमी ने दिखाई दिखाई मानवता : भिवंडी में जर्जर बिल्डिंग गिरने की खबर सुनते ही महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं गोवंडी से विधायक अबू आसिम आजमी ने बिल्डिंग के मलबे से दबने से हुई 9 मौत पर महाराष्ट्र सरकार से पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग के साथ जर्जर बिल्डिंग में काम करवा रहे ठेकदार के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। विधायक अबू आसिम आजमी ने बिल्डिंग के मलबे से गोंडा के दो मजदूर अशोक कुमार, राकेश कुमार एवं बलरामपुर के दो मजदूर कृष्ण कुमार एवं मुकेश कुमार के शव को भेजने के लिए अपने व्यक्तिगत खर्चे पर दो वातानुकूलित एम्बुलेंस की व्यवस्था कर चारों शवों को उनके पैतृक गांव भेजने का काम किया।