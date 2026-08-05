मेरठ : दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे और हाईवे पर हादसों में पांच कांवड़ियों की मौत
- दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर कार ने अलीगढ़ के तीन कांवड़ियों को रौंदा - एनएच-58
मेरठ, प्रमुख संवाददाता
मेरठ और गाजियाबाद में अलग-अलग दो हादसों में पांच कांवड़ियों की मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बुधवार अलसुबह एक कार ने अलीगढ़ निवासी बाइक सवार तीन कांवड़ियों को रौंद डाला। इसमें तीनों की मौत हो गई। वहीं, अलसुबह पांच बजे एनएच-58 पर अज्ञात कार ने दिल्ली और बिहार के बाइक सवार तीन कांवड़ियों को टक्कर मार दी। उपचार के दौरान दो की मौत हो गई।
पहला हादसा
अलीगढ़ निवासी प्रदीप निवासी नंगलावसी थाना उसहैत बदायूं, राजकुमार निवासी नगला रिसालदार अलीगढ़, ज्ञानप्रकाश निवासी गांव कलाई अतरौली अलीगढ़ बुधवार अलसुबह बाइक से कांवड़ लेकर हरिद्वार से वापस घर जा रहे थे। सुबह करीब 4.30 बजे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर कांवड़ियों की बाइक भोजपुर क्षेत्र में पहुंची, तभी तेज रफ्तार कार ने पीछे से इनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों कांवड़िये कई मीटर दूर सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट हेड अनिल शर्मा तुरंत स्पेशल रेस्क्यू टीम और एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे। तीनों घायलों को तत्काल मोदीनगर के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।
दूसरा हादसा
एनएच-58 पर कार ने दिल्ली-बिहार के कांवड़ियों को रौंदा, दो की जान गई
दिल्ली के पीतमपुरा रानीबाग निवासी 23 वर्षीय गोपाल अपने दोस्त गणेश निवासी पीतमपुरा और अनिल निवासी पीतमपुरा (मूल निवासी बिहार) के साथ बाइक से कांवड़ लेने बुधवार अलसुबह हरिद्वार जा रहे थे। जानी थाना क्षेत्र में एमआईईटी कॉलेज के पास ही एक तेज रफ्तार कार ने गोपाल की बाइक को टक्कर मार दी और तीनों गंभीर घायल हो गए। इन्हें सुभारती मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान दोपहर करीब 12 बजे पहले गोपाल और फिर अनिल की मौत हो गई। मेरठ पुलिस ने दिल्ली पुलिस और मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना भेजी है。
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